Almanya’da PKK’ya yardım etti, Adana’da yakalandı

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine Almanya’daki Türkiye Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katılan Bayram Akan’ın, tatil için 15 Ocak’ta Adana’daki ailesinin yanında olduğunu belirlendi. Barış Pınarı Harekâtı’na karşı propaganda yürüttüğü tespit edilen Akan’ı yakalamak için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesine bağlı Başak mahallesindeki adrese baskın düzenledi. Örgüt tarafından kurulan sözde bir yardım kuruluşuna, teröristlere ve ailelerine destek için para yardımı yaptığı da saptanan Bayram Akan, çıkarıldığı mahkemede terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.