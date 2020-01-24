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Avrupa
Rüşan Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Almanya’da PKK’ya yardım etti, Adana’da yakalandı

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Almanya’da PKK’ya yardım etti, Adana’da yakalandı

Adana’dan 5 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya’da, PKK/KCK lehine düzenlenen gösterilere katılıp, örgüt için para yardımında bulunan ve Barış Pınarı Harekâtı aleyhinde propaganda yürüttüğü tespit edilen Bayram Akan (32) Adana’da yakalandı.

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine Almanya’daki Türkiye Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katılan Bayram Akan’ın, tatil için 15 Ocak’ta Adana’daki ailesinin yanında olduğunu belirlendi. Barış Pınarı Harekâtı’na karşı propaganda yürüttüğü tespit edilen Akan’ı yakalamak için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesine bağlı Başak mahallesindeki adrese baskın düzenledi. Örgüt tarafından kurulan sözde bir yardım kuruluşuna, teröristlere ve ailelerine destek için para yardımı yaptığı da saptanan Bayram Akan, çıkarıldığı mahkemede terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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