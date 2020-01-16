MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası
GeriAvrupa Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası

Almanya’da terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ALMAN basınındaki haberlere göre, Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, 63 yaşındaki kişiye ‘yabancı terör örgütüne üye olma’ suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin kararında, yargılanan kişinin Temmuz 2016’dan Haziran 2018’e kadar PKK’nın sözde Freiburg bölgesi sorumlusu olduğunun belirlendiği aktarıldı. Bu kişinin örgüt için bağış toplama etkinlikleri organize ettiği, etkinlikler düzenlemesinde öncülük yaptığı ve örgütün etkinliklerine katıldığı belirtildi.
Mahkeme ayrıca, bu kişinin örgüt için topladığı paraya el konmasına hükmetti. 2018’in haziranında tutuklanan kişinin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle