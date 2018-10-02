Almanya'da ortaklar ‘göç yasası’nda anlaştı
Almanya’da koalisyon hükümeti, göç yasasının ana hatları üzerinde anlaştı. Nitelikli iş gücü açığının kapatılması için çıkarılacak yasa, önceliğin AB ülkeleri vatandaşlarına verilmesini öngörüyor.
ALMANYA’da koalisyon partilerinin liderleri, dışardan vasıflı eleman alımının ana hatları üzerinde mutabakat sağladı. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, göç yasasına Kanada’daki uygulamanın örnek alındığını açıkladı. İltica işlemleriyle istihdam amacıyla yabancı iş gücü getirilmesi arasında da uzlaşma sağlandı. Esas itibariyle iltica ile çalışma amaçlı göç arasındaki ayrımın muhafaza edilmesi, Alman toplumuyla uyum sağlayıp çalışan geçici mültecilerin ikamet statüsüyle ilgili olarak da yeni kriterlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.
1 MİLYON 600 BİN İŞGÜCÜ AÇIĞI VAR
Almanya’nın, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vasıflı iş gücü açısından cazip hale getirilmesini öngören göç yasası, göçü düzenleyip yönlendirecek, yurt dışında alınan diplomalar geçerli sayılacak ve yabancı ülkelerde Almanca öğrenmek kolaylaştırılacak.
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer kalifiye iş gücü açığının bir milyon 600 bini bulduğunu ve Almanya’nın uluslararası rekabet gücünü korumasında ülkede yaşamakta olan mesleğinde uzmanlaşmış yabancıların önemli rol oynadığını söyledi. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çalışmak amacıyla Almanya’ya gelenlerin sayısında gerileme kaydedilmesi nedeniyle açığın AB dışından getirilecek kalifiye elamanlarla kapatılması düşünülüyor.
ALMANYA NİTELİKLİ GÖÇMEN İSTİYOR
SPD, Almanya’ya entegre olmuş mültecilerin hazırlanacak göç yasasına uygun olarak ülkede kalıp çalışabilmelerinden yana tavır koyarken, koalisyonun küçük ortağı CSU, ilticaya özendireceği gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyordu. CSU Genel Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iltica başvurusu reddedilen bütün yabancıların Almanya’da kalarak çalışma imkânına kavuşturulamayacağı hususunda SPD’li Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile görüş birliğine vardıklarını söyledi. Heil, iltica başvurusu kabul edilmemiş olup çeşitli nedenlerle sınır dışı edilemeyen yabancıların iş gücünden yararlanılmasını istiyor.
Federal Çalışma Bakanı, ikamet statüsü kesinleşmemiş olmakla birlikte Almanca bilen ve çalışan mülteci adaylarına kolaylık gösterilmesinden yana.
Koalisyon ortaklarının açıklamasında, “AB dışındaki ülkelerden niteliksiz iş gücü alınmayacağına ve yasaklayıcı kuralların ihlal edilmesinin önleneceğine” de yer verildi. Koalisyon ortakları, Almanya’nın nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında ihtiyacın belirleyici olması ve “nitelik, yaş, dil bilme, işverenin çalıştırma taahhüdü ve kazandığı para ile geçinebilme” şartlarının aranması üzerinde uzlaşma sağladı.
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