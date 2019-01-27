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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
27.01.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Almanya’da ondan daha yüksek alan yok

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Almanya’da ondan daha yüksek alan yok

Alman otomotiv devi Mercedes Benz’in şefi Dieter Zetsche, mayıs ayında emekli olacak. 1976’dan beri Mercedes’te çalışan 65 yaşındaki Zetsche’nin alacağı emeklilik maaşı da belli oldu. 1 gün için 4 bin 250 Euro.

AYLIK emekli maaşı 129 bin, yıllık ise 1 milyon 550 bini geçecek. Zetsche, Bu rakamlarla ülkede en yüksek maaş alan emekli olacak. Almanya’da en yüksek emekli maaşını uzun yıllar Volkswagen otomobil şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Martin Winterkorn alıyordu. Winterkorn’un günlük emekli maaşı 3 bin 100 Euro. Hâlâ Daimler Benz Yönetim Kurulu Başkanı olan Dieter Zetsche’nin yıllık kazancı 8 milyon 600 bin Euro.

YERİNE OLA KAELLENIUS GELİYOR
İnşaat mühendisi olan babası Herbert Zetsche’nin Türkiye’de bir baraj projesinde çalıştığı sırada 1953’te İstanbul’da dünyaya gelen ve uzun bıyıklarıyla da tanınan Zetsche, 1976’dan 1998 yılına kadar Daimler’de mühendis olarak değişik kademelerde görev üstlendi. 1998’de ise Daimler AG’nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2006’da dünya devinin yönetim kurulu başkanı seçildi. Zetsche’nin görevden ayrılmasından sonra koltuğuna şirketin araştırma geliştirme bölümü başkanlığını yürüten 49 yaşındaki İsveçli Ola Kaellenius oturacak.

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