Almanya’da okullar geçici müdürlere emanet!

ÖZELLİKLE ilkokullarda müdür koltuğunun boş olduğu kaydedilirken, öğretmenlerin geçici olarak okul yönetimini üstlendiği belirtildi. Almanya’da nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) en fazla müdüre ihtiyaç duyulan eyaletlerden biri. KRV’de 457 okulda müdür açığı varken, bunun 250’sinin ilkokul olduğu söylendi. KRV’de neredeyse her 10 ilkokuldan birinde müdür yok.

AÇIĞIN SEBEBİ EMEKLİLİK

Aşağı Saksonya’da ise 2 bin 800 okuldan 98’i ilkokul olmak üzere 170 okulda müdür bulunmuyor. Aşağı Saksonya Kültür Bakanı Hendrik Tonne, özellikle küçük kapasiteli okullarda müdür sıkıntısı çekildiğine işaret etti. Müdür açığının büyük olduğu bir diğer eyalet ise Baden Württemberg. Ülkenin güney batısında bulunan eyaletteki 250 okulda müdür açığı var. Bu eyalette 150 ilkokul müdür arıyor. Başkent Berlin’de 35 okulda müdür bulunmazken Saksonya’da 94, Saksonya Anhalt’ta bu sayı 73 olarak belirlendi. Ülkedeki okullarda müdür açığının olmasının nedeni ise yaşı gelenlerin emekliye ayrılması olarak gösteriliyor.