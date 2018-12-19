Almanya’da ‘Noel Pazarı’ kurbanlarına anma töreni
Almanya’nın başkenti Berlin’in, Breitscheid Meydanı’nda, DEAŞ terör örgütü üyesi Anis Amri’nin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 kişi için anma töreni düzenlendi.
Törene, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller’in yanı sıra İsrail ve Polonya Büyükelçi yetkilileri ile kurbanların yakınları katıldı. Saldırının yapıldığı noktaya çelenk koyan Berlin Eyalet Başbakanı Müller ile beraberindeki heyet, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Müller saldırıyı kınarken, “Saldırının yaraları hâlâ açık” dedi.
İTALYA’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Anis Amri, 19 Aralık 2016’da Yıkık Kilise’nin önünde kurulan Noel Pazarı’na, Polonya plakalı TIR ile girmiş, 6 ayrı ülke vatandaşı 12 kişinin ölümüne, 52 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Amri, saldırıdan kısa süre sonra İtalya’da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Amri’nin ayrıca Berlin polisi tarafından yakından takip edildiği ve nerede olduğu bilindiği halde yakalanmadığı ortaya çıkmıştı. Berlin Emniyeti ve İçişleri senatörlüğü ihmal nedeniyle büyük eleştirilere hedef olmuştu.
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