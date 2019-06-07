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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.06.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Almanya’da nitelikli iş gücü göçü yasası 2020’de yürürlükte

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Almanya’da nitelikli iş gücü göçü yasası 2020’de yürürlükte

Federal Meclis'te görüşülen ve nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştıran yasa tasarısı kabul edildi. 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan yasaya göre, artık AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da iş aramak için Almanya’ya gelebilecek.

FEDERAL Meclis, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye iş gücünün Almanya'daki istihdamına olanak sunan yasa tasarısını kabul etti. Buna göre artık AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da iş aramak için Almanya'ya gelebilecek. Kabul edilen yasa tasarısı, nitelikli iş gücüne Almanya'da altı ay boyunca iş arama olanağı sunuyor. Meclisten geçen tasarı her branşta iş gücü göçünün önünü açıyor.

ALMANYA DAHA CAZİP OLSUN
Yasaya muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, yetersiz olduğu ve iş gücü göçünü teşvik etmeyeceği nedeniyle karşı çıktı. Kabul edilen yasa tasarı sadece eleman eksikliğinin olduğu branşlarda değil, tüm alanlarda iş gücünü Almanya'ya çekmeyi amaçlıyor. Yasa yeteri derecede nitelikli olan tüm çalışanların Almanya'ya gelmesine olanak tanıyor. Daha önce Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki çalışanların aynı işi üstlenmeleri durumunda üçüncü ülkelerden iş gücü göçüne izin verilmiyordu. Federal Meclis kabul edilen tasarıyla artık aynı işi Almanya'da veya AB üyesi ülkelerde birilerinin yapıp yapmayacağına bakılmaksızın yurt dışından kalifiye elamanın istihdam edilmesinin yolunu açtı.

ALMANYA'DA MESLEK EĞİTİMİ
Meclisten geçen tasarı Almanya'da meslek eğitimi yapma imkanı da tanıyor. Belli koşulları yerine getirenler Almanya'ya gelip burada meslek eğitimi alabilecek, dilerse çalışabilecekler. Meclis ayrıca sığınma talepleri ret edilenlere de yeni bir olanak sundu. Buna göre, çalışıp 18 ay boyunca sigorta ve emeklilik primlerini yatıran mülteciler, sığınma başvuruları ret edilmiş bile olsa 30 ay boyunca sınır dışı edilemeyecekler. Bu durumdakilere meslek eğitimi vererek kalifiye eleman olma imkanı tanınıyor. Ayrıca ülkede beş yıl çalışma zorunluluğundan sonra verilen oturma izni süresi de dört yıla indirildi. Yasa 1 Ocak 2020 yılında yürürlüğe girecek. Almanya'nın yıllık ortalama 350 bin kalifiye elamana ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.

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