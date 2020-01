Almanya’da nesiller kavgası

Yeni yıl öncesi, WDR kısa adıyla tanınan Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu çocuk korusuna bu şarkı, sözleri değiştirilerek söylettirildi.

Amaç, dalga geçmekti.

Hiciv olarak düşünülmüştü.

“Büyükannem motosiklet kullanmak harika, gerçekten harika, gerçekten harika diyor.

O bu aygıtı yaşlılar evinde tekerlekli sandalye olarak kullanıyor.

Benim büyükannem bir dişi çevre domuzudur.

Büyükannem doktora, doktora, doktora SUV ile gidiyor.

Yürüteçle yolda giden iki yaşlı dedeyi ezip geçiyor.

Benim büyükannem bir dişi çevre domuzudur.

Büyükannem her gün bir kotlet, bir kotlet, bir kotlet kızartıyor.

Zira süper markette et çok ucuza sayılıyor.

Benim büyükannem bir dişi çevre domuzudur.

Büyükannem tavuk kümesinde motosiklete biner.

Bu ayda bin litre süper benzin demektir.

Benim büyükannem bir dişi çevre domuzudur”

*

Evet, çocuk korusunu oluşturan 30’a yakın kız çocuğu ezberledikleri bu metni içeren şarkıyı okudular.

Akıllarından da şüphesiz hiç de kötü bir şey geçmedi büyüklerine, özellikle de büyükannelerine karşı.

Niyet tamamen hicivdi.

Ama hiç de öyle olmadı.

Bu şarkıyı içeren videonun WDR 2- Facebook sayfasında yayınlanmasına tepkiler yağdı.

WDR yönetimi adeta topa tutuldu.

Bunun üzerine video silindi.

Ama kavga bitmedi.

WDR Genel Müdürü Tom Buhrow, hastanede yatan 92 yaşındaki babasının yanından katıldığı WDR 2’nin özel yayınında, “Bu talihsiz büyükanne şarkısını içeren video bir hataydı. Bunun lamı cimi yok herkesten özür diliyorum” dedi.

Kendi babasının yıllarca güç koşullar altında çalıştığının altını çizerken, “Benim babam bir çevre domuzu değildir” dedi.

WDR çocuk korosu yöneticileri, kendilerini aşağılanmış hisseden herkesten özür dilediler.

Amaçlarının kimseyi kırmak ve karalamak olmadığını, özellikle son dönemlerde iklim korunması konusunda nesiller arasında yaşanan sürtüşmeleri dalga geçer bir biçimde gündeme getirmek ve gündemde tutmak olduğunu söylediler.

*

Tepki gösterenler arasında Hıristiyan Demokrat Birlik Parti’li (CDU) Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Başbakanı Armin Laschet de vardı.

Laschet, “Çocuk korosuna böyle bir şarkının söylettirilmesiyle hem stil hem de büyüklere saygı sınırı aşılmıştır. Küçüklerin büyüklere karşı kışkırtılması, istismar edilmesi kabul edilemez” içerikli bir tweet attı.

“Bu yaşlılara saygısızlıktır” diye tepki gösterenler oldu.

Bu yöndeki eleştirilere başka partilerden politikacılardan da destek geldi.

“Hiciv sivri dillidir, ama bu kin ve nefrete dönüşmemelidir, dönüştürülmemelidir” diyenler oldu.

“Nesiller birbirlerine karşı kışkırtılmamalıdır” diyenler de.

Bazı çevreler ise gösterilen tepkiye tepki gösterdiler.

Almanya gibi düşünceyi ifade özgürlüğünün büyük harflerle yazıldığı bir demokratik hukuk devletinde, bu ve benzer hicivlerin çok doğal karşılanması gerektiğini savundular.

Hatta WDR Genel Müdürü Tom Buhrow’u elemanlarına gerektiği gibi sahip çıkmamakla suçladılar.

Bazı çevreler ise daha ileri giderek yıllardır WDR’ın farklı birimlerinde görev yapan Tom Buhrow’un istifasını bile gündeme getirdiler.

Evet, İsveç’te Greta Thunberg isimli bir lise öğrencisinin iklim korunması için başlattığı ‘iklim için okul grevi’ zamanla nerdeyse dünya genelinde ‘Gelecek için her Cuma” (Fridays for Future) protesto gösterilerine dönüşürken, Almanya’da da bu yüzden tam bir ‘nesiller kavgası’ yaşanmaya başladı.