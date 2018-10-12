Almanya’da nefesler tutuldu, gözler Bavyera’da!

ALMANYA’nın Bavyera eyaleti, refahın en yüksek olduğu eyalet. İşsizlik yok denecek kadar az. BMW, Audi, MAN gibi otomotiv sanayinin yanı sıra optik sanayisiyle ülkenin ekonomik motoru olan Bavyeralılar için başkent Berlin değil, Münih! Bavyeralılar için Münih gizli başkent. Tüm kararlar Münih’te veriliyor. Ancak bu gizli başkentin pazar günü siyasi bir depreme sahne olması kaçınılmaz görünüyor.

CSU’SUZ HÜKÜMET MÜMKÜN

Bavyera, 60 yıla yakın süredir Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin elinde. Bir kaç hükümet dönemi hariç CSU tek başına eyaleti yönetiyor. Fakat bu seçimlerde dramatik bir kayba uğraması bekleniyor. Dahası da var. Tüm anket sonuçlarına göre dört partinin temsil edildiği Münih’teki eyalet meclisine bu seçimde 7 partinin girmesi garanti gibi. Bu durumda CSU sadece tek başına hükümeti yitirmekle kalmayıp, CSU’suz hükümet kurma seçenekleri de oluşacak. CSU’nun muhalefete düşmesi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eyalet tarihinde bir ilk olacak.

SEÇMENLER KARARSIZ

En güncel anket sonuçlarına göre 5 yıl önce 47.7 oy alan CSU’nun oyları yüzde 33 ile yüzde 35 arasında. Yeşiller’in oyları ise yüzde 16 ile 18 arasında. Sosyal Demokratlar (SPD) ise yüzde 10 ile 12 oy oranıyla tarihi bir yenilgi alacağa benziyor. Hür Seçmenler’in yüzde 10 ile 11, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 5 ile 5.5 arasında oy alacağı tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE AfD

En büyük tehlike ise yine savaş sonrası Bavyera tarihinde ilk kez aşırı sağcı bir parti olan AfD’nin meclise girmesi. AfD, nazilerin bir dönem ‘Yahudisiz bir ülke’ diye yaptığı kampanyayı çağrıştıran ‘İslamfreie Schulen’ (İslamsız okullar) gibi çok tehlikeli bir kampanya yürütüyor. Ayrıca Avusturya aşırı sağının kampanyalarında kullandığı ‘Burka değil bikini’ sloganlarıylma İslam korkusu yayıyor.

HÜKÜMET OLASILIKLARI

Anketlerdeki oy dağılımına göre CSU’nun Yeşiller’le siyah yeşil koalisyonu mümkün. CSU ise Yeşillerle bir koalisyondan daha çok Hür Seçmenlerle koalisyona eğilimli. CSU dışında Yeşiller’in öncülüğünde SPD, Hür Seçmenler ve Hür Demokratlarla hükümet seçeneği de var. Ancak bu olasılık oldukça düşük.

Bavyera’da seçmenlerin yarısından fazlası halen kararsız. Seçmenlerin yüzde 53’ü sandığa gidip gitmemekte tereddüt ediyor. Seçim sonuçlarını kararsızların belirleyeceği bekleniyor. Seçim sonuçları hakkında ilk tahminler pazar akşamı saat 18.00’de açıklanmaya başlanacak.





SEEHOFER: SONUÇLARDAN SÖDER SORUMLU

CSU’nun kalesini kaybetmesi durumunda bunun federal hükümete yansıması da kaçınılmaz olacak. Kulislerde CSU lideri Horst Seehofer’in Merkel hükümetinde İçişleri Bakanı olarak kalamayacağı açık açık konuşuluyor.

Seehofer ise olası bir seçim yenilgisini Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in üstüne yıkmaya çalışıyor. Seehofer seçim kampanyasını Söder’in yürüttüğünü, sonuçtan da kendisinin sorumlu olacağını söylüyor. Seçimi kaybetmesi durumunda Söder’in de eyalet başbakanı olarak kalma ihtimali zayıf.

11 TÜRK ADAY DA SEÇİM YARIŞINDA

11 Türk adayın da yarışa katıldığı Bavyera’da seçmenler, eyalet meclisi temsilcileri ile bir alt meclis olan 7 bölge temsilcilerini (Bezirkstag) seçmek için bu pazar sandık başında olacak. 2013 yılında eyalette yapılan seçimde Arif Taşdelen, eyalet meclisine girebilen tek Türk ve yabancı milletvekili olmuştu.

MİLLETVEKİLİ TÜRK ADAYLAR VE BÖLGELERİ

SPD: Halen milletvekili olan Arif Taşdelen (501 Nürnberg-Nord) ile kardeşi Halil Taşdelen (403 Bayreuth), Dr. Atila Karabağ (405 Forchheim).

FDP: Bülent Ekrem (507 Erlangen-Höchstadt), Ümit Sormaz (504 Nürnberg-West).

Sol Parti: Gizem Fesli (Nürnberg Nord).

Yeşiller: Cemal Bozoğlu (Augusburg).

ALT MECLİS (BEZİRKSTAG) ADAYLARI :

FDP: Seyfettin Karagöl (503 Nürnberg-Süd), Nilgün Stauch (106 München-Pasing)

Yeşiller: Buğra Yılmazel (Nürnberg Nord).

SPD: Serhat Sevengül (102 München-Bogenhausen).

OYLAR NASIL KULLANILACAK

Eyalet meclisi için beyaz renk iki pusula, alt meclis (Bezirkstag) içinde bölgeye göre mavi renkten oluşan iki oy pusulası olacak. Birinci tercihiniz seçim bölgenizden sizi mecliste temsil edecek aday, ikinci tercihiniz ise örneğin, Mitelfranken bölgesi için oluşan listedeki herhangi bir adaydan yana yapabilirsiniz. Her iki pusulada da yalnızca bir adayın önüne X işareti koymanız gerekecek.