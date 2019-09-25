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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.09.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Müslüman karşıtı ırkçılık’ anketi

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Almanya’da ‘Müslüman karşıtı ırkçılık’ anketi

Berlin’de faaliyet gösteren İslam Federasyonu (İF) tarafından yapılan ‘Müslüman karşıtı ırkçılığı’ konu alan anketle ülkedeki siyasi değişimin Müslümanların hayatına bıraktığı etki belirlenmeye çalışılacak.

İF Yönetim Kurulu üyesi ve proje sorumlusu Safine Kılınç, Almanya’da şimdiye kadar Müslümanlarla ilgili birçok anket düzenlendiğini ancak bu kez İslam Federasyonu’nun kendi bakış açısıyla ve bilimsel değerlendirmesiyle bir anket yaptıklarını belirtti. Kılınç, Almanya’da son 5 yılda aşırı sağcı partilerin oylarının arttığına işaret ederek, ülkedeki bu siyasi değişimin Müslümanların hayatına nasıl bir etki bıraktığını ölçmeye çalışmak istediklerini bildirdi.

AMAÇ SİYASİ VE HUKUKSAL HAKLARI ARAMAK
Şikayet edilmediği için birçok İslam ve Müslüman karşıtı saldırının polis kayıtlarına girmediğini kaydeden Kılınç, anketin değerlendirilmesinden sonra ne kadar saldırının polise bildirilip bildirilmediği konusunda ipuçları elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kılınç, İF’in görevinin Berlin’deki Müslümanların siyasi ve hukuksal haklarını aramak olduğunu, bu çalışmalar için anketten çıkacak sonucun kendileri için önem taşıdığını aktardı.

ANKET BERLİN’LE SINIRLI
Anketin Türkçe, Almanca ve Arapça olarak 3 dilde internet üzerinden yapıldığını ifade eden Kılınç, kasım ayı sonuna kadar katılma imkanı bulunan ankete www.if-berlin.de/umfrage internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti. Kılınç, bilimsel olarak değerlendirildikten sonra anketin sonuçlarının kamuoyu ile de paylaşılacağını kaydetti. Ankete katılımın Berlin’de yaşayanlarla sınırlı tutulduğunun altını çizen Kılınç, kent sakinlerine ankete katılım çağrısı yaptı.

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