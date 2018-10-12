Almanya’da mülteciler ölümden döndü

12 Ekim 2018 - 10:05:55 İHA / Fotoğraflar: İHA

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, mültecilere ait bir kampta çıkan yangında mülteciler son anda kurtarıldı. Yetkililer kundaklama olup olmadığını araştırıyor.

MÜLTECİLERE ait 30 konteynerin bulunduğu alanda meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sonucu 7 kişi yaralanırken güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesi sonucu can kaybının önüne geçildi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, yetkililer kundaklama olup olmadığını araştırıyor. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Daha önce de mültecilere ait kamplarda kundaklama sonucu yangın çıkmış ve ırkçı saldırılar yaşanmıştı.