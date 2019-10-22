Almanya’da milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik yaşı...
Bundesbank, Almanya’da emeklilik yaşının 67’den 70’e çıkarılmasını önerdi, tartışmanın fitili ateşlendi. Sendikalar ve sol görüşlü partiler öneriye hemen tepki gösterdi.
EMEKLİLİK yaşının 70’e çekilmesine gerekçe olarak Alman Emeklilik Kasası’nın durumunu ve demografik değişimi gösteren bankanın ekim ayı raporunda, “Demografik değişim nedeniyle emeklilik kasası ödemelerde 2020’li yılların ortasından itibaren ödeme baskısı altına girecektir” denildi. 2001 doğumluların 2070 yılında emekli olmasını öneren bankanın raporunda, emeklilik yaşının yükseltilmesinin sistemde istikrar sağlayacağı, sadece emekli kasasının yükünü hafifletmeyeceği ayrıca istihdam yoluyla makro ekonomik göstergeleri de güçlendireceğini ve böylece daha fazla vergi toplanacağı belirtildi. Almanya’da 2020’li yılların ortasında doğum oranı ile emeklilik oranının eşitleneceği de raporda yer alan bilgiler arasında.
Bundesbank’ın yanı sıra AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) de insanların ortalama yaşama süresinin uzamasını gerekçe göstererek emeklilik yaşının yukarıya çekilebileceğine işaret etmişti. Almanya’da emeklilik yaşı, 2012’de yapılan yasal değişikliklerle 65’ten 67’ye çıkarılmıştı.
ÖNERİ TEPKİ ÇEKTİ
Bundesbank’ın önerisine sendikalar ve sol görüşlü partilerden tepki gecikmedi. SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Katja Mast, “Emeklilik yaşının yükseltilmesini ben yanlış buluyorum” dedi. Yeşiller Emeklilik Politikaları Uzmanı Markus Kurth ise, “Bizim sağlıklı ve uzun vadeli çalışma stratejisine ihtiyacımız var, emeklilik yaşının 69’a çıkarılmasına değil. İnsanların 67 yaşına kadar işini korumaya ihtiyacı var. Bu sağlanamazsa emeklilik yaşının tartışılması doğru değil” dedi. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ise, “Emeklilik yaşının yükseltilmesi yerine emeklilik kasalarının gelirinin artması doğru olur. Böylece uzun vadeli ödeme yapılabilir” sözleriyle öneriye tepki gösterdi.
Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu üyesi Annelie Buntenbach da, “Ağır çalışanların ölüm riski yüksek. Ağır koşullar altında çalışanlar emekli maaşı alamadan ölecek. Emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılması da yanlıştı” diyerek Bundesbank’ın önerisini eleştirdi.
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