Almanya’da milyoner sayısı 253 bin arttı
Almanya’da milyonerlerin sayısı her yıl giderek artıyor. İsviçre Bankası Credit Suisse’nin hesaplarına göre Almanya’da milyoner sayısı geçen yıla göre 253 bin artarak, 2 milyon 183 bin kişiye yükseldi.
GELECEK 5 yıl içinde bu sayının çok daha yükseleceği, 2023’te Almanya’da milyoner sayısının 3 bin 77 milyon kişiye ulaşağı hesap ediliyor. Bu da yüzde 41 artışa tekabül ediyor. Credit Suisse’in hesabına göre Almanlar en çok emlaktan zengin oldu. Çünkü ülkede emlak bir yıl içinde yüzde 7 değer kazandı. Almanların büyük çoğunluğu da tasarruflarını en çok emlağa yatırdı ve büyük oranda kar etti.
Buna rağmen Almanların tasarruflarını yeteri kadar verimli değerlendirmediği, halen bankalarda sıfır faizle tasarruflarını tuttukları belirtildi. Analistlere göre Almanlar para biriktirmekte çok gayretli, ama birikimlerini yeteri kadar değerlendirmekte tembel.
Araştırmaya göre ABD, Fransa ve İngiltere’de de bir yıl içinde milyoner sayısı artarken, Türkiye, Brezilya, Arjantin, Avustralya ve İsveç’te milyoner sayısında düşüş oldu.
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