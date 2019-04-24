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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
24.04.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Almanya’da kuraklık korkusu

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Almanya’da kuraklık korkusu

Almanya’da 2018’den sonra 2019’un da kurak geçmesi bekleniyor. Havaların mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını riski de hayli yüksek. Alman Meteoroloji Dairesi, ülkenin özellikle kuzey doğusundaki bölgelerde ormanların yangın riski altında olduğuna dikkati çekti.

DAHA yaz mevsimi başlamadan ülkede yağmur sıkıntısı da baş gösteriyor. Önceki yıllarda ülkenin kuzey doğusuna nisan ayında metre kareye ortalama 58.4 litre yağmur yağarken, bu yıl ise metre kareye yağan yağmur ortalaması ancak 2.1 litreyi buldu. Beklenen yağışların olmaması nedeniyle Brandenburg Eyalet Çevre Koruma Bakanlığı en üst seviyeden orman yangını alarmı verdi. İtfaiye ekipleri, ormanlarda yangın çıkma olasılığına karşı hazır bekletiliyor. Özellikle ülkenin Saksonya, Saksonya Anhalt ve Mecklenburg Vorpommern eyaletleri sınırlarında kalan bölgelerdeki ormanların yangın riski altında olduğu belirtildi.

OLUMSUZ ETKİLEYECEK
İlkbahar mevsiminin ortaları olmasına rağmen Thüringen Eyaleti’ndeki toprakların kurumaya başladığı da gelen bilgiler arasında. Eyaletteki tarlaların kuraklık oranı, geçen yılın temmuz ayıyla aynı seviyeye ulaştı. Tarım ürünlerinin tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kuraklıktan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca nehirlerin su seviyesinin düşmesi durumunda taşımacılık da aksayabilir. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilisi Andreas Brömser, “Çok az düşen yağış nedeniyle yaz aylarında ne sıklıkta orman yangının çıkacağını söylemek çok zor” dedi.

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