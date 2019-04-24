Almanya’da kuraklık korkusu
Almanya’da 2018’den sonra 2019’un da kurak geçmesi bekleniyor. Havaların mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını riski de hayli yüksek. Alman Meteoroloji Dairesi, ülkenin özellikle kuzey doğusundaki bölgelerde ormanların yangın riski altında olduğuna dikkati çekti.
DAHA yaz mevsimi başlamadan ülkede yağmur sıkıntısı da baş gösteriyor. Önceki yıllarda ülkenin kuzey doğusuna nisan ayında metre kareye ortalama 58.4 litre yağmur yağarken, bu yıl ise metre kareye yağan yağmur ortalaması ancak 2.1 litreyi buldu. Beklenen yağışların olmaması nedeniyle Brandenburg Eyalet Çevre Koruma Bakanlığı en üst seviyeden orman yangını alarmı verdi. İtfaiye ekipleri, ormanlarda yangın çıkma olasılığına karşı hazır bekletiliyor. Özellikle ülkenin Saksonya, Saksonya Anhalt ve Mecklenburg Vorpommern eyaletleri sınırlarında kalan bölgelerdeki ormanların yangın riski altında olduğu belirtildi.
OLUMSUZ ETKİLEYECEK
İlkbahar mevsiminin ortaları olmasına rağmen Thüringen Eyaleti’ndeki toprakların kurumaya başladığı da gelen bilgiler arasında. Eyaletteki tarlaların kuraklık oranı, geçen yılın temmuz ayıyla aynı seviyeye ulaştı. Tarım ürünlerinin tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kuraklıktan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca nehirlerin su seviyesinin düşmesi durumunda taşımacılık da aksayabilir. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilisi Andreas Brömser, “Çok az düşen yağış nedeniyle yaz aylarında ne sıklıkta orman yangının çıkacağını söylemek çok zor” dedi.
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