Almanya'da konut sorunu giderilemiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya'da konut sorunu giderilemiyor
GeriAvrupa Almanya'da konut sorunu giderilemiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.07.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Almanya'da konut sorunu giderilemiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da konut sorunu giderilemiyor

Alman Ekonomi Enstitüsü’nin yaptığı araştırmaya göre ülkede konut üretimi son yıllarda ihtiyacın çok altında kaldı. Önümüzdeki iki üç yıl içinde de açığın giderilmesi beklenmiyor. Özellikle büyük şehirlerde ihtiyaç giderilemiyor. Açığın giderilememesi ise kiraların daha da yükselmesi anlamına geliyor.

ALMANYA'da federal ve eyalet hükümetleri öncelikli çalışmaları arasına konut üretimini almasına rağmen sorun çözülemiyor. Özellikle büyük şehirlerde üretilen konutlar ihtiyacın çok altında kalıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan araştırmaya göre konut üretimi son yıllarda oldukça yetersiz kaldı ve önümüzdeki iki üç yıl içinde de açığın giderilmesi beklenmiyor. Araştırmaya göre 2016 yılından beri Köln'de yeni yapılan inşaatlar ancak konut ihtiyacının yüzde 46'sını karşılayabiliyor. Bu oran Stuttgart’ta yüzde 56.

Almanyada konut sorunu giderilemiyor
AZ KONUT, YÜKSEK KİRA
Birçok büyük kentte konut üretimi, ihtiyacın çok altında ama Berlin, Münih ve Frankfurt'ta inşaat yoğunluğu yaşanıyor. Berlin'de konut üretimi ihtiyacın yüzde 73'ünü karşılarken bu oran Frankfurt'ta yüzde 78 olarak gerçekleşti. Münih’te ise bu oran yüzde 67 olarak açıklandı. Üç kentte konut üretimi oranı yüksek olmasına rağmen, uzun vadede ihtiyacı karşılamada yetersiz. Konut üretiminin düşük kalması büyük şehirlerde kira artışına sebep oluyor. Araştırmayı yapan Ralph Henger “İhtiyacı karşılayacak kadar konutun yapılamaması büyük kiraların daha da artmasına yol açacaktır” uyarısında bulundu.
Almanyada konut sorunu giderilemiyor
KONUT ÜRETİMİ GEÇEN YILIN ALTINDA KALACAK
Almanya'da 2019 ve 2020 yıllarında konut açığının süreceğine dikkat çeken Henger, iki yıl içinde ihtiyaç duyulan konut sayısını 320 bin olarak açıkladı. 2018 yılında ülke genelinde 287 bin yeni konut tamamlanırken, bu yıl aynı rakama ulaşılamayacağı tahmin ediliyor. Almanya'da konut talebi ile arzı arasındaki makasın uzun vadede kapatılması beklenmiyor. Ancak Uzun vadede konut ihtiyacının azalması bekleniyor.
Almanyada konut sorunu giderilemiyor
Henger, 2025 yılından itibaren arz ile talep arasındaki farkın azalacağını belirtirken bunun temel nedeni olarak ülkeye daha az mültecinin gelecek olmasını gösterdi. Henger “2025 yılında açık 260 bine, 2030 yılında ise 246 bine gerileyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanya'da konut sorunu giderilemiyor
Almanya kavrulacak: Sıcaklık 42 dereceyi bulacak
Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı
Avrupa’nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs