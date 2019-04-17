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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA
17.04.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘kolay sınır dışı’na kabineden onay

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Almanya’da ‘kolay sınır dışı’na kabineden onay

Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede uzun zamandır tartışılan kolaylaştırılmış sınır dışı uygulamasıyla ilgili hazırladıkları kanun tasarısının, kabine tarafından onaylandığını açıkladı.

İLGİLİ daire başkanlarıyla birlikte basın mensuplarının karşına çıkan CSU Lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Bakanlar Kurulu’nun onayladığı kanun tasarımızı meclis yaz tatiline girmeden kanunlaştırmayı hedefliyoruz. Almanya’da kalma hakkı olmayan ilticacı veya mültecileri geri göndermeye kararlıyız. Buna engel olan kanunlardaki gerekli değişiklileri mutlaka yapacağız. Bütün bunlar tasarımızda yer alıyor” dedi.
Alman medyasının, Notre-Dame Katedrali yangını haberlerinden sonra ikinci gündem maddesi olarak geçtiği haberlerde, Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve sınır dışı edilmeyi bekleyen 23 bin kişinin olduğu belirtildi. Bakan Seehofer, sınır dışı ihtimali olanların Almanya’da izlerini kaybettiresinin kabul edilebilir bir şey olmadığını belirterek, sınır dışı öncesi nezarethanelerin kapasitesinin genişletilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

GİTMEK İSTEYENE MADDİ DESTEK
Almanya’dan geri dönmek isteyen mülteci veya iltica dilekçeleri reddedilenlerin güvenlik güçlerine yardımcı olmaları halinde kendilerine maddi destekte bulunulduğunu hatırlatan Seehofer, “Almanya’da kalma hakkı bulunmayan 23 bin mülteci, ilticacı ve çeşitli suçlardan dolayı hüküm giymiş kişi var. Bunlardan sadece 8 bini sınır dışı edilebildi. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.
Almanya’da sadece toplam 84 kişi kapasiteli sınır dışı nezarethanesi bulunduğunu, bunun bine çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Seehofer, komşu ülke Belçika’yı örnek gösterdi: “Bu kapasite Belçika’da bile 2 bin, biz de ise 84. Bunu kesinlikle değiştireceğiz.”

EYALETLERDEN TEPKİ VAR
Sınır dışı edilecek sığınmacıların kanuni düzenlemeyle sınır dışı edilecekleri randevudan 10 gün önce gözaltına alınabilmesinin kanunen mümkün hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Seehofer’e, eyaletlerin adalet bakanlarından tepki geldi.
Konuyla ilgili ARD televizyonuna konuşan CSU’lu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Adalet Bakanı Peter Biesenbach, Hangi sebeple olursa olsun sınır dışı edilecek insanları, ortadan kayboluyorlar böyle bir risk var diye gözaltına almak, ne eyalet ne de federal anayasaya uyuyor. Seehoferin tasarısının detaylarını iyice konuşup karara bağlamalıyız. Aksi bir uygulama gerekli mahkemelerden dönecektir. Çünkü Almanya bir hukuk devletidir dedi.

HÜKÜMET MASRAFLARI ÜSTLENMELİ
Almanya Şehirler Birliği Başkanı Gerd Landsberg, Seehofer’in kabinede onaylanmış sınır dışı kolaylaştırma kanun tasarıyla ilgili yaptığı çağrıda, “Hükümet, mahalli idarelerin üstüne maddi yük olan mülteci, sığınmacı ve ilticacıların masraflarını daha fazla üstlenmelidir” dedi. Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı, ‘Dublin Üç Yönergesi’ne göre AB üyesi bir ülkeden Almanya’ya gelen ve iltica talep eden sığınmacıların ilk ayak basılan ülkeye iade edilebileceğini karara bağlamıştı. Almanya da buradan hareketle, bu durumdaki mülteci ve sığınmacıları sınır dışı etmek istiyor.

 

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