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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters, AP
02.10.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Almanya’da koalisyon eski dizel araçlarda anlaştı

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Almanya’da koalisyon eski dizel araçlarda anlaştı

Almanya’da koalisyon hükümetinin ortakları CDU/CSU ve SPD Parti, eski dizel otomobillerin trafikten kaldırılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirler konusunda anlaştı.

ANLAŞMAYA göre, ülkedeki otomobil üreticileri, eski dizel yakıta sahip araç müşterilerine yenisini almaları için teşvikler sunacak ve müşterilere araçlarına egzoz gazını azaltma ünitesi takılması konusunda maddi olarak destek verecek. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, otomobil üreticileriyle, eski dizel yakıta sahip araç müşterilerine yenisini almaları için teklif sunma ve egzoz gazını azaltma ünitesi fiyatının tam olarak karşılanması hususunda görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Almanya’da koalisyon eski dizel araçlarda anlaştı

Alman hükümet ortakları arasında aylardır eski dizel yakıta sahip olan araçların trafikten men edilmesi durumunda ortaya çıkacak masrafın ve bu araçlara takılacak egzoz gazını azaltma ünitesi fiyatının kimin tarafından karşılanacağı konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Araç sahiplerine cazip teklifler sunulmasına, ülkedeki her otomobil kullanıcısının ekonomik olarak yeni model alacak durumda olmadığı gerekçesiyle SPD tarafından itiraz edilmişti. Bazı Alman otomobil üreticileri eski dizel araçların emisyon kontrol sistemi için yeni teknolojilerle donatılmasına, kendilerine milyar euroluk masraf çıkaracağı için sıcak bakmazken, bazıları bu konuda teklifler sunacaklarını açıklamıştı.
Egzoz gazını azaltma ünitesi takılmasının fiyatı yaklaşık 3 bin euro olarak hesaplanırken, otomobil üreticilerinin yeni araçlar için 10 bin euroya kadar teşvik vermesi bekleniyor.

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