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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.05.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı

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Almanya’da ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı

Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezi’nin (ZSU) organizesiyle ‘Ramazan 2019 Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı.

DİTİB Genel Merkezi’ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda ikincisi düzenlenen fuara, Türkiye ve Almanya’dan 30 yayınevi katıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ile DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Başkanı Ali Özdemir’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Kuran-ı Kerim’in ramazan ayında nazil olmaya başladığını hatırlatarak, ilk emri “Oku” olan bir ayda böyle bir etkinlikte bir araya gelmelerinin önemine değindi.
İnsanın en büyük icadının kitap olduğuna vurgu yapan Türkmen, “Bugün en önemli sorun sosyal medya ile zihin işgalidir. Bunu da ancak kitapla düzeltebiliriz. Almanya’daki camiler birer kültür merkezi ve biz de bu ramazan ikincisini düzenlediğimiz fuar ile bu komplekslerin birer cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. İki hafta boyunca burada kültür ve sanat adına çok güzel etkinlikler gerçekleştirilecek” dedi.

Almanya’da ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı

DİTİB’İN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜ
Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise “DİTİB faaliyetleriyle Köln için buradaki toplum için çok önemli bir yere sahip ve çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Eleştirenlerin de DİTİB’in birleştirici rolünü görmelerini isterim. Buradaki sorunlarımızın çözülebilmesi ve toplumumuzun daha iyi bir yere gidebilmesi için eğitimle, gençlerimizin daha çok okumasıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Almanya’da ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda çoğunluğu Türkçe olmak üzere, Almanca kitapların da yer aldığı yaklaşık 10 bin eser sergileniyor. Fuarda panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri ile çocuklara ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik de gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında imza günlerinde yazar ve şairler okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar 2 Haziran’a kadar gezilebilecek.

Almanya’da ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı

Almanya’da ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ açıldı

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