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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Ing Image
29.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Almanya’da kazancı en düşük kesim temizlik işçileri

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Almanya’da kazancı en düşük kesim temizlik işçileri

Almanya’da Sol Parti milletvekili Sabine Zimmermann’ın soru önergesine Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verdiği yanıt, 2017 yılı sonunda tam gün çalışanların yüzde 16’sının yani yaklaşık 3 milyon 380 bin kişinin brüt 2 bin Euro’nun altında kazandığını ortaya koydu.

ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) haberine göre, Almanya’nın batı ve doğu eyaletleri ile arasında da farklılık gözlemleniyor. Buna göre, Almanya’nın batı eyaletlerinde tam gün çalışanların yüzde 13.5’ini oluşturan 2 milyon 320 bin kişi ayda 2 bin Euro’nun altında para kazanıyor. Doğu eyaletlerinde ise çalışanların yüzde 27.5’ini oluşturan 1 milyon civarında kişinin aylık kazancı brüt 2 bin Euro’nun altında kalıyor.
Sağ popülist AfD milletvekili Rene Springer’in soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt ise kazancı en düşük kesimin temizlik işçileri olduğunu ortaya koyuyor. 2017 yılı sonu verilerine göre, temizlik işlerinde çalışanlar brüt olarak ayda ortalama bin 861 Euro kazanıyor. Temizlik işçilerini ayda ortalama bin 961 Euro kazanan otelcilik ve gastronomi sektörü çalışanları izliyor.

BİLİŞİMCİLER DAHA ÇOK KAZANIYOR
Tarım, hayvancılık ve ormancılık alanında çalışanlar brüt olarak ayda ortalama 2 bin 154 Euro kazanıyor. Gıda sektöründe çalışanların brüt aylık kazancının ortalama 2 bin 165 Euro olduğu belirtiliyor. Sağlık sektöründe çalışan idari personel ile hasta bakıcılar brüt olarak ayda ortalama 2 bin 353 Euro, satış alanında çalışanlar ayda ortalama 2 bin 411 Euro kazanıyor.
Yelpazenin diğer ucunda ise bilişim ve bilgisayar alanında ücretli çalışanlar var. Bu alanda çalışanların kazancı brüt olarak ayda ortalama 4 bin 926 euroya ulaşıyor.

‘2 BİN EURO YETERLİ DEĞİL’
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle soru önergesi veren Sol Parti Sabine Zimmermann, ‘çok fazla sayıda çalışanın düşük ücret almasını’ eleştirdi, Almanya’da artan enflasyon ve birçok kentte kiraların yükselmesi nedeniyle brüt 2 bin Euro’nun altında kazanan birinin güçlükle geçindiğine işaret etti. Zimmermann, özellikle doğu eyaletlerinde ücretlerin bu kadar düşük olmasının ‘bir skandal’ olduğunu dile getirdi. Zimmermann, Alman hükümetinden asgari saat ücretinin 9.19 Euro’dan 12 Euro’ya çıkartılmasını ve taşeron işçiliğin kaldırılmasını talep etti.

YÜZDE 4.2 ARTTI
Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Almanya’da Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla tüketici fiyatlarında yüzde 1.3 artış kaydedildi. Özellikle akaryakıt ve ısınma giderlerindeki artışın yüzde 4.2 olduğu belirtildi.
Almanya’nın birçok büyük kentinde artan kira fiyatları da halkta tepki yaratıyor. Köln’deki Alman Ekonomi Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da bir apartman dairesinin bir metrekaresi ortalama 7.50 Euro’ya kiralanıyor. Buna göre, 100 metrekarelik bir daire ortalama 750 Euro’ya kiraya veriliyor. Isınma, su, temizlik gibi giderler ise ayrıca ödeniyor.

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