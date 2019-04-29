Almanya’da kazancı en düşük kesim temizlik işçileri

ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) haberine göre, Almanya’nın batı ve doğu eyaletleri ile arasında da farklılık gözlemleniyor. Buna göre, Almanya’nın batı eyaletlerinde tam gün çalışanların yüzde 13.5’ini oluşturan 2 milyon 320 bin kişi ayda 2 bin Euro’nun altında para kazanıyor. Doğu eyaletlerinde ise çalışanların yüzde 27.5’ini oluşturan 1 milyon civarında kişinin aylık kazancı brüt 2 bin Euro’nun altında kalıyor.

Sağ popülist AfD milletvekili Rene Springer’in soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt ise kazancı en düşük kesimin temizlik işçileri olduğunu ortaya koyuyor. 2017 yılı sonu verilerine göre, temizlik işlerinde çalışanlar brüt olarak ayda ortalama bin 861 Euro kazanıyor. Temizlik işçilerini ayda ortalama bin 961 Euro kazanan otelcilik ve gastronomi sektörü çalışanları izliyor.

BİLİŞİMCİLER DAHA ÇOK KAZANIYOR

Tarım, hayvancılık ve ormancılık alanında çalışanlar brüt olarak ayda ortalama 2 bin 154 Euro kazanıyor. Gıda sektöründe çalışanların brüt aylık kazancının ortalama 2 bin 165 Euro olduğu belirtiliyor. Sağlık sektöründe çalışan idari personel ile hasta bakıcılar brüt olarak ayda ortalama 2 bin 353 Euro, satış alanında çalışanlar ayda ortalama 2 bin 411 Euro kazanıyor.

Yelpazenin diğer ucunda ise bilişim ve bilgisayar alanında ücretli çalışanlar var. Bu alanda çalışanların kazancı brüt olarak ayda ortalama 4 bin 926 euroya ulaşıyor.

‘2 BİN EURO YETERLİ DEĞİL’

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle soru önergesi veren Sol Parti Sabine Zimmermann, ‘çok fazla sayıda çalışanın düşük ücret almasını’ eleştirdi, Almanya’da artan enflasyon ve birçok kentte kiraların yükselmesi nedeniyle brüt 2 bin Euro’nun altında kazanan birinin güçlükle geçindiğine işaret etti. Zimmermann, özellikle doğu eyaletlerinde ücretlerin bu kadar düşük olmasının ‘bir skandal’ olduğunu dile getirdi. Zimmermann, Alman hükümetinden asgari saat ücretinin 9.19 Euro’dan 12 Euro’ya çıkartılmasını ve taşeron işçiliğin kaldırılmasını talep etti.

YÜZDE 4.2 ARTTI

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Almanya’da Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla tüketici fiyatlarında yüzde 1.3 artış kaydedildi. Özellikle akaryakıt ve ısınma giderlerindeki artışın yüzde 4.2 olduğu belirtildi.

Almanya’nın birçok büyük kentinde artan kira fiyatları da halkta tepki yaratıyor. Köln’deki Alman Ekonomi Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da bir apartman dairesinin bir metrekaresi ortalama 7.50 Euro’ya kiralanıyor. Buna göre, 100 metrekarelik bir daire ortalama 750 Euro’ya kiraya veriliyor. Isınma, su, temizlik gibi giderler ise ayrıca ödeniyor.