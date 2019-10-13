Almanya’da kadro dışı bıraktılar! Türkiye’den teklif yağıyor
Almanya 2. Ligi ekiplerinden St. Pauli’de forma giyen Türkiye futbolcu Cenk Şahin, Türkiye’nin, Suriye’nin doğusunda yürüttüğü ‘Barış Pınarı’ harekâtına destek veren paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bir televizyon kanalındaki haber programında canlı yayına bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ile görüştüğünü belirterek futbolcuyu Boluspor’a davet etti:
“SURİYE’nin kuzeyinde teröristlere karşı kahraman ordumuzun başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı’ harekâtında bütün askerlerimize muzafferiyetler, başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ selamet bölgeyi terörden temizleyerek döneceklerdir. Millet olarak, şahıs olarak, genç-yaşlı demeden hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde kahraman ordumuzun arkasındayız ve her zaman gönlümüz onlarla beraber.
‘CENK KARDEŞİM ÜZÜLMESİN’
“Bu vesileyle Almanya’nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin’in yayınlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor başkanımızla da görüştüm ve eğer evladımız arzu ederse kendisinin Boluspor’da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette gönlümüz ister ki, bu evladımız Türkiye Süper Ligi’nde oynasın. Ama olmuyorsa, Biz Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor’da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır.”
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