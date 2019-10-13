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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Almanya’da kadro dışı bıraktılar! Türkiye’den teklif yağıyor

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Almanya’da kadro dışı bıraktılar! Türkiye’den teklif yağıyor

Almanya 2. Ligi ekiplerinden St. Pauli’de forma giyen Türkiye futbolcu Cenk Şahin, Türkiye’nin, Suriye’nin doğusunda yürüttüğü ‘Barış Pınarı’ harekâtına destek veren paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bir televizyon kanalındaki haber programında canlı yayına bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ile görüştüğünü belirterek futbolcuyu Boluspor’a davet etti:

 “SURİYE’nin kuzeyinde teröristlere karşı kahraman ordumuzun başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı’ harekâtında bütün askerlerimize muzafferiyetler, başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ selamet bölgeyi terörden temizleyerek döneceklerdir. Millet olarak, şahıs olarak, genç-yaşlı demeden hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde kahraman ordumuzun arkasındayız ve her zaman gönlümüz onlarla beraber.

‘CENK KARDEŞİM ÜZÜLMESİN’
“Bu vesileyle Almanya’nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin’in yayınlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor başkanımızla da görüştüm ve eğer evladımız arzu ederse kendisinin Boluspor’da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette gönlümüz ister ki, bu evladımız Türkiye Süper Ligi’nde oynasın. Ama olmuyorsa, Biz Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor’da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır.”

 

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