Almanya’da Kadir Gecesi coşkusu
Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, ‘bin aydan daha hayırlı’ kabul edilen Kadir Gecesi, Almanya’da da düzenlenen programlarla coşkulu şekilde idrak edildi.
ALMANYA’da faaliyet gösteren bütün DİTİB camilerinde Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen programlarda, Kur’an okundu, dualar edildi, namazlar kılındı.
Köln’deki DİTİB Merkez Camisi’nde yoğunluk iftar öncesi başladı. Cami önünde kuyruklar oluştu. İftar sonrası akşam başlayan programda Kur’an-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu.
DUALAR TÜM DÜNYA İÇİN
Teravih namaznın ardından eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı dökenler için dualar edildi. Kadir Gecesinin coşkusu, teheccüd namazının ardından yapılan toplu sahur ve sabah namazıyla sona erdi.
Kadir Gecesi münasebetiyle Kur’an-ı Kerim’in son cüzü okunup yapılan hatim duasının ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen cemaate hitap ederek “Bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip, kırdığımız gönülleri onaralım” dedi.
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