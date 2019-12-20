Almanya’da kaçak 350 bin yabancı yaşıyor

ALMANYA’da ana muhalefet partisi AfD’nin soru önergesine yanıt veren Federal İçişleri Bakanlığı Almanya’da oturma izni olmayan 349 bin 398 kayıtlı yabancı olduğunu açıkladı. Bu yabancıların ne oturma izni ne de geçici oturma izinleri bulunduğu belirtildi. Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bu kişilerin oturma izinlerinin ya iptal edildiğini veya süresi dolanların uzatılmadığını söyledi.

SINIR DIŞI EDİLEMİYOR

Oturma izni olmadan burada yaşayan 350 bin yabancı arasında, hakkında ülkeyi terk etme kararı bulunan yabancı sayısı 248 bin civarında. Bunlardan 195 bin civarındaki yabancının kimlikleri tam tespit edilemediği için sınır dışı edilemiyor. Hakkında ‘kesin sınır dışı’ kararı bulunanların sayısı ise 36 bin civarında.