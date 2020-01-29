Almanya’da da Fransa’da da 4’e yükseldi

BAVYERA Eyaleti’nin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği bilgisi aktarıldı. Söz konusu 3 kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği kişiyle Starnberg bölgesindeki aynı şirkette çalıştıkları belirtilen açıklamada, hastaların Schwabing Hastanesi’ne yatırılarak karantinaya alındığı kaydedildi. Açıklamada, hastaların temas ettiği başka kişilere yeni tip koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığının şu sıralarda test edildiği, ayrıntıların yarın düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacağı belirtildi.

ŞİRKET PAZARA KADAR KAPALI

Bavyera Eyaleti’nin Sağlık Bakanlığı, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını ve hastanın karantinaya alındığını açıklamıştı. Bu kişiye virüsün, çalıştığı şirketin 21 Ocak’ta düzenlediği eğitim seminerine gelen Çinli bir kadından bulaştığı, bu kadının 23 Ocak’ta ülkesine döndüğü, şirketin 27 Ocak’ta da kadına yeni tip koronavirüsün bulaştığına ilişkin Bavyera’daki Sağlık Dairesi’ne bilgi verdiği bildirilmişti. Bu arada hastaların çalıştıkları şirket, pazar gününe kadar Bavyera’daki şirket merkezini kapattığını duyurdu.

FRANSA’DA DA VAKA SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Fransa’da koronavirüs vaka sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanlığı’na bağlı Fransa Kamu Sağlığı kurumunun Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Çin’in Hubey Eyaleti’nden Paris’e gelen 80’li yaşlarındaki Çinli bir turistte koronavirüs görüldüğünü belirtti. Paris’teki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın durumunun ağır olduğunu belirten Salomon, hastanın başkentte temasta olduğu kişilerin tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, geçen hafta Paris’te ve Bordeaux’da 3 kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa’da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.