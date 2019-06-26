Almanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi
GeriAvrupa Almanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
26.06.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Almanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyünde 3 gün arayla vefat eden baba ve oğlu, aynı gün toprağa verildi.

ALMANYA’da yaşayan Abdullah Kuş (60), 1-2 ay önce rahatsızlanan Mehmet Kuş’u (90) ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gitti. Hasta babasını ziyaret eden Abdullah Kuş, daha sonra Almanya’ya döndü. Ancak 21 Haziran Cuma günü aniden rahatsızlanan Kuş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babası Mehmet Kuş ise 24 Haziran Pazartesi günü tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede yaşamını yitirdi.
Almanya’da vefat eden Abdullah Kuş’un cenaze nakil işlemlerinin gecikmesi sonucu baba Mehmet Kuş ile oğlu Abdullah Kuş, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Erikli Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Almanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanya’da işlemler gecikince, babasıyla aynı gün defnedildi
Türk tırları Kapıkule’de Macaristan’ı bekliyor
Aachen'da ‘Cami Meydanı’ açıldı
‘Chemnitz İhtilalcileri’ne terör örgütü davası: Saldırı düzenleyip sol örgütlerin üzerine yıkacaklardı