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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
14.08.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Almanya’da iş gücü açığı artıyor

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Almanya’da iş gücü açığı artıyor

Almanya’da iş gücü açığı 1 milyon 390 bine yükseldi. En çok sağlık sektörü ve konaklama hizmetlerinde personel sıkıntısı çekildiği bildirildi.

ALMAN ekonomisinde etkili olan yavaşlamaya rağmen şirketlerin boş kadroları doldurmakta güçlük çektiği belirtiliyor. İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) açıkladığı rakamlara göre yılın ikinci çeyreğinde Almanya’da iş gücü açığı 1 milyon 390 bin olarak kaydedildi. İş gücü açığının yılın ilk çeyreğine göre 9 bin kişi, geçen yılın aynı dönemine göre ise 175 bin kişilik artış gösterdiği bildirildi.
İş gücü açığının özellikle sağlık ve konaklama hizmetleri alanında etkili olduğu belirtiliyor. IAB iş gücü piyasası uzmanı Alexander Kubis, inşaat sektöründe de yüksek iş gücü açığının sürdüğünü ve ikinci çeyrekte rekor düzeye ulaşıldığını belirtti.
IAB yılda dört kez işçi bulma kurumuna kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere mevcut iş gücü açığını hesaplıyor. 9 bin işverene sorular yönelterek piyasadaki durumu tespit ediyor.

CİNSİYETE GÖRE MESLEK SEÇİMİ SÜRÜYOR
Öte yandan Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın (DIHK) araştırmasına göre de meslek seçiminde halen toplumsal cinsiyet rolleri etkili oluyor. Bazı mesleklerin erkek, bazılarının ise kız mesleği olduğu yönündeki klişeler sürüyor ve seçimde etkili oluyor.
Araştırmaya göre 2018’de otomotiv mekatroniği, elektronik ve bilişim teknolojileri, erkeklerce tercih edilen mesleklerin başında geldi. Kadınların en çok tercih ettiği meslekler ise satıcılık, büro yönetimi, medikal asistan ve diş hekimi asistanlığı oldu.
Yine de kadınların bilişim ile otomotiv mekatroniğine ilgisinin arttığı görülüyor. Erkeklerin de diş hekimi asistanlığına ve kadınların en çok tercih ettiği meslekler arasında olan kuaförlüğe ilgisinde artış var.

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