Almanya'da ırkçılık sesleri!
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 yöneticisinin ırkçı beyanları, Almanya'da tartışmalara yol açtı.
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'ün Denetim Kurulu Başkanı Clemens Tonnies'in, iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkılacağı konusundaki görüşleri Almanya'da ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre konuşmasına "İklim değişikliğine karşı mücadelede vergileri arttırmak yerine Afrika'da 20 enerji santrali kurmalılar" sözleriyle başlayan Tonnies şu şekilde devam etti; "Bu, Afrikalıların ağaçları kesmesini ve hava karardığında bebek yapmasını engellerdi." Tonnies, geniş tepki uyandıran sözlerinin ardından özür dilemesine rağmen Alman basını, bu hafta Schalke 04 yönetiminde bir toplantı yapılacağını, Tonnies'in görevden alınabileceğini öne sürdü.
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