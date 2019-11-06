Almanya’da ırkçılar, Türk lokantasına saldırdı
Almanya’da Türkiye kökenli iş yerlerine yapılan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Frankfurt yakınlarında Enkheim yerleşim yerinde faaliyet gösteren ‘Enkheimer Kebap Evi’ isimli lokanta, iki ayrı ırkçı saldırıya uğradı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırının ardından 13 bin Euro’luk maddi hasar meydana geldi.
SALDIRIYA bölgede yaşayan Almanlar da tepki gösterdi. Yıllardır Türkiye kökenli ve diğer yabancılarla huzur içinde yaşadıklarını belirten Alman komşular, saldırının kendilerine yapıldığını söylediler. 6 yıldır lokanta işletmeciliği yaptığını belirten ‘Enkheimer Kebap Evi’nin sahibi Murat Bayrak ise bugüne kadar defalarca sözlü saldırıya maruz kaldığını ancak son iki ayda iki kez fiziki saldırı yaşadıklarını söyledi.
Bayrak, “Saldırıdan sonra bölgemizde faaliyette bulunan Alman sivil toplum örgütleri bizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İki ay önce yapılan saldırıdan sonra polis dışarıyı gösteren kameraları söktürdü. Şüphelendiğimiz şahısları takibe bile almadı. Önlem almadılar. Bu vurdumduymazlık ırkçıları cesaretlendiriyor. Polisin tutumu kabul edilemez” dedi.
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