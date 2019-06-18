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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
18.06.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

‘Almanya’da ırkçı terör saldırıları riski yüksek’

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‘Almanya’da ırkçı terör saldırıları riski yüksek’

Potsdam Üniversitesi bünyesinde bulunan Moses Mendelssohn Antisemitizm ve Aşırı Sağ Araştırma Merkezi Başkanı ve terör uzmanı Gideon Botsch, Almanya’da ırkçı terör saldırısı riski olduğunu söyledi:

“KLASİK neonazi yapılanması bulunuyor. Bunlar geçmişte öldürmeye hazır olduklarını ispatladılar. Ancak sokaklarda yapılan gösterilerle güçlenen ırkçı gruplar da var. Bu grupların suç dosyaları önümüzdeki dönemlerde kabarık olacak. Bunlar 2018’in ortalarına kadar yaptıkları gösterilerle ‘Merkel rejimini yıkalım’ çağrıları yaptılar. Son dönemde ırkçı partilere olan destek azaldı. Ancak bu gruplar içinde radikalleşenler oldu. Benzer durum 1990’lı yıllarda da yaşandı. Radikalleşen gruplar şimdilerde ‘Combat 18’ gibi uluslararası ırkçı örgütlerle temas kuruyorlar. Bu yüzden özellikle önümüzdeki 12 ile 18 ay arasındaki zaman dilimi, ırkçı terör saldırısı açısından çok tehlikeli. Bu gruplar düşmanlarını belirlediler. Düşmanın belirlenmesine AfD ve PEGIDA da yardımcı oldu. AfD ve PEGIDA gibi yasal olarak kendisini şiddetten uzak tuttuğunu açıklayan yapılar kin ve nefret yaydı.”

‘Almanya’da ırkçı terör saldırıları riski yüksek’

‘NPD YÖNETİCİLERİ VARDI’
Botsch, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısının aşırı sağcı NPD üyesi çıkmasıyla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “60’lı yıllardan beri insanların siyasi partilerin çevresinde radikalleştiğini görüyoruz. Bazen terör eylemleri yapanlar tekrar NPD’ye geri dönüyor. Bu durumu küçümsememek gerekir. NSU cinayetlerinde kullanılan silahı temin edenler arasında NPD yöneticileri vardı. Atıcılık dernekleri silah temin etmede önemli ortam.”

‘DAR KAPSAMLI SORUŞTURMA’
Berlin ve Brandenburg’da da ırkçı terör saldırısı riski bulunduğunu açıklayan Botsch, “Berlin’de yapılan kundaklamaların sorumlularının daha yakaladıklarını görmedik. Seri kundaklamalar Neukölln’de yapıldı. Burak Bektaş cinayetinin daha ırkçı motifli olup olmadığını da bilmiyoruz” diye konuştu.
Federal Savcılığın NSU soruşturmasına da değinen Botsch, “Bu kadar dar kapsamlı olması NSU çevresindeki ve yakındakilere ‘Sizin tedirgin olmanıza gerek yok’ sinyalini verdi” dedi.

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