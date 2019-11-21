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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, BERLİN
21.11.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Almanya’da imam yetiştirme projesi başlayacak

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Almanya’da imam yetiştirme projesi başlayacak

Almanya’da, camilerde istihdam etmek üzere din görevlisi yetiştirilmesi için pilot proje başlatılacağı belirtildi. Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Uçar, Almanya’da bazı İslami cemaatlerin, imam ihtiyacını karşılamak üzere sivil bir yapı oluşturulacağını söyledi.

PROJENİN bazı İslami cemaat ve derneklerle işbirliği içerisinde yürütüleceğini belirten Uçar, “Projeye, İslami cemaatlerin kendi seçtikleri kişiler veya en az lisans mezunu kişiler, bireysel başvurabilecek. Henüz kuruluş aşamasındaki proje, ilk etapta 2 yıl sürecek, 10 kişilik eğitmen kadrosu istihdam edilecek ve 20 ila 30 arasında öğrenci alınacak. İki yıl sürecek eğitim sonrası yeterlilik belgesi verilecek” ifadelerini kullandı. Uçar, üniversitede cami hizmeti, kürsü hizmeti, kıraat, manevi rehberlik ve tecvit konularının okutulmadığına işaret ederek, “Üniversiteden mezunların camilerde görev yapabilmeleri, aldıkları eğitim bakımından pek mümkün görünmüyor. Söz konusu projeyle amaç, pratik bilgiler verilerek bu açığı kapatmak” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da imam yetiştirme projesi başlayacak‘DEVLET MÜDAHALE EDERSE, BİZ OLMAYIZ’
Yıllardır böyle bir proje istediklerinin altını çizen Uçar, projeye üniversite dahil devletin müdahale hakkı olmayacağını, bu yapının tamamen sivil bir oluşum şeklinde kurulacağını vurguladı. Uçar, “Devlet sadece maddi destek olacak başka hiçbir şeye karışmayacak. Devletin müdahalesi olması durumunda biz bu projede olmayız” dedi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri (VIKZ) gibi büyük dini derneklerin kendi imam yetiştirme projeleri bulunduğuna değinen Uçar, şunları söyledi: “Ama imkânı olmayan diğer bazı farklı milletlerden cemaatler var. Dolayısıyla bunlara yönelik olanlara bu yapı oluşturuluyor. Hiçbir cemaate baskı olamaz, din hürriyeti burada esas. Kim, nasıl imam yetiştirmek istiyorsa, bunu yapabilir. Maddi imkânı olmayan veya küçük çapta olanların ihtiyacını karşılamak için istiyoruz. Muhatap kitlemiz, daha çok küçük cemaatler. DİTİB veya VIKZ gibi kendi eğitim yapıları olanlarla da ortak alanlarda işbirliği yapmaya çalışıyoruz.”

‘AKADEMİK ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR’
“Sekülerleşme, Almanya’daki Müslümanları orta vadede etkiliyor. Eskisi gibi camilerde bir yoğunluk yok. Uzun dönemde cemaat yokluğu ve maddi sorunlar nedeniyle küçük camiler kapanmak durumunda kalabilir. Bu gibi konulara karşı tedbir alınmalı. Herkesin olduğu gibi Diyanetin ve diğer kurumların da bu konuda kafa yorması lazım. Özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu’nda bu gibi meselelerin gündem olması gerekiyor. Camiye niçin gençler gelmiyor? Elimizde ciddi veriler yok. Doktora tezleri, akademik çalışmalara ihtiyaç var.”
Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, imam eğitiminin cemaatlerin kendi işi olması gerektiğini belirterek, “Devlet yardım etmek istiyorsa, bunu cemaatler üzerinden yapabilir” dedi.

 

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