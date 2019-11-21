Almanya’da imam yetiştirme projesi başlayacak

PROJENİN bazı İslami cemaat ve derneklerle işbirliği içerisinde yürütüleceğini belirten Uçar, “Projeye, İslami cemaatlerin kendi seçtikleri kişiler veya en az lisans mezunu kişiler, bireysel başvurabilecek. Henüz kuruluş aşamasındaki proje, ilk etapta 2 yıl sürecek, 10 kişilik eğitmen kadrosu istihdam edilecek ve 20 ila 30 arasında öğrenci alınacak. İki yıl sürecek eğitim sonrası yeterlilik belgesi verilecek” ifadelerini kullandı. Uçar, üniversitede cami hizmeti, kürsü hizmeti, kıraat, manevi rehberlik ve tecvit konularının okutulmadığına işaret ederek, “Üniversiteden mezunların camilerde görev yapabilmeleri, aldıkları eğitim bakımından pek mümkün görünmüyor. Söz konusu projeyle amaç, pratik bilgiler verilerek bu açığı kapatmak” değerlendirmesinde bulundu.

‘DEVLET MÜDAHALE EDERSE, BİZ OLMAYIZ’

Yıllardır böyle bir proje istediklerinin altını çizen Uçar, projeye üniversite dahil devletin müdahale hakkı olmayacağını, bu yapının tamamen sivil bir oluşum şeklinde kurulacağını vurguladı. Uçar, “Devlet sadece maddi destek olacak başka hiçbir şeye karışmayacak. Devletin müdahalesi olması durumunda biz bu projede olmayız” dedi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri (VIKZ) gibi büyük dini derneklerin kendi imam yetiştirme projeleri bulunduğuna değinen Uçar, şunları söyledi: “Ama imkânı olmayan diğer bazı farklı milletlerden cemaatler var. Dolayısıyla bunlara yönelik olanlara bu yapı oluşturuluyor. Hiçbir cemaate baskı olamaz, din hürriyeti burada esas. Kim, nasıl imam yetiştirmek istiyorsa, bunu yapabilir. Maddi imkânı olmayan veya küçük çapta olanların ihtiyacını karşılamak için istiyoruz. Muhatap kitlemiz, daha çok küçük cemaatler. DİTİB veya VIKZ gibi kendi eğitim yapıları olanlarla da ortak alanlarda işbirliği yapmaya çalışıyoruz.”

‘AKADEMİK ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR’

“Sekülerleşme, Almanya’daki Müslümanları orta vadede etkiliyor. Eskisi gibi camilerde bir yoğunluk yok. Uzun dönemde cemaat yokluğu ve maddi sorunlar nedeniyle küçük camiler kapanmak durumunda kalabilir. Bu gibi konulara karşı tedbir alınmalı. Herkesin olduğu gibi Diyanetin ve diğer kurumların da bu konuda kafa yorması lazım. Özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu’nda bu gibi meselelerin gündem olması gerekiyor. Camiye niçin gençler gelmiyor? Elimizde ciddi veriler yok. Doktora tezleri, akademik çalışmalara ihtiyaç var.”

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, imam eğitiminin cemaatlerin kendi işi olması gerektiğini belirterek, “Devlet yardım etmek istiyorsa, bunu cemaatler üzerinden yapabilir” dedi.