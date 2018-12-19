Almanya’da imam eğitimi çıkmazda

KISA bir süre öncesine kadar Almanya, ülkede yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarına ilgi duymadı. Camilerin, arka avlulardan çıkıp kiliseler gibi, şeffaf, toplumun ortasında olması için başlatılan birçok cami projesi, bazı yerlerde Almanların yoğun tepkisi bazı yerlerde ise maddi kaynak yetersizliğinden boşa çıktı.

57 YIL SONRA

Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün üzerinden yaklaşık 57 yıl geçti ve Almanya şimdi, ‘camiler dış ülkelerin etkisinden kurtulmalı’ diye bir tartışma ve çalışma başlattı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geçen ay yapılan İslam Konferansı’nda bu talebi gündemin ana tartışma konusu yaptı. Seehofer, “Almanya’daki camiler kendi kendilerini finanse etmeli ve imam eğitimi Almanya’da yapılmalı” dedi. Hatta Seehofer, aynı konferansta dini cemaat temsilcilerine “2019’da Almanya’da 24 imam yetiştirilmeli” diyerek bir sayısal hedef de koydu.

Almanya’nın ‘camiler dış ülkelerden bağımsız olmalı ve imamlar burada yetiştirilmeli’ talebinin altında ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Türkiye’yle bağları yatıyor.

MERKEL SÖYLEDİ

Almanya, “Camiler dış ülkelerden bağımsız olsun” derken, Türkiye’den bağımsız olmasını kastediyor. DİTİB’e ve Türk camilerine, “Türkiye’yle göbek bağınızı kesin” diyor.

Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bunu açıkça ifade etti.

Aşırı sağcı AfD milletvekili Martin Hess’in DİTİB’le ilgili sorusunu yanıtlayan Merkel, “DİTİB Türkiye ve Diyanet’e bağlı. İçişleri Bakanı İslam Konferansı’nda adım adım bağımsızlığa ulaşmayı hedef koydu. Bizim imam eğitimine ihtiyacımız var. Bu, bizi daha bağımsız kılacak” dedi.

BOŞ BİR ARZU MU

İmamların Almanya’da yaşayan ve buradaki Müslümanların sorunlarını bilen gençler arasından yetişmesi talebi, tartışma götürmez.

Özellikle üçüncü kuşak ve sonrası için camilerde iki dilli imamlara ihtiyaç büyük. Almanya’da sadece uzman iş gücü açığı yok. Aynı zamanda Almanca bilen imam açığı da var ve bu açık giderek artıyor.

Ama, “İmamlar Almanya’da yetişsin” demek yetmiyor.

Bunun bir altyapısı gerekiyor.

* İmam eğitimini kimler verecek?

* Almanya’da bazı üniversitelerde İslam bilimi kürsüleri açıldı. Ama imam eğitimi bir meslek eğitimi. İlahiyat eğitimi bunun altyapısını oluşturuyor.

* Ayrıca imam eğitimi masrafını kim karşılayacak?

* İmam olarak mezun olan gençlerin maaşı nasıl ödenecek?

Bütün bu soruların cevabı açık. Üye aidatıyla kendini zar zor finanse etmeye çalışan camilerin bu yükün altından kalkması pek olası değil.

O zaman Almanya’nın “İmamlar burada yetişsin” talebi boş bir arzudan mı ibaret?

Dini cemaatler böyle bir talebe nasıl bakıyor?

Yarın bu sorulara DİTİB basın sözcüsü Zekeriya Altuğ ile Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek’in yanıtlarına yer vereceğim.

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