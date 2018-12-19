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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
19.12.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Almanya’da imam eğitimi çıkmazda

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Almanya’da imam eğitimi çıkmazda

Almanya’da yaklaşık 4 milyon 700 bin Müslüman yaşıyor. En büyük Müslüman nüfusu, 3 milyon kişiyle Türkiye kökenliler oluşturuyor. 1.8 milyon Alman vatandaşı Müslümandan 1.4 milyonu, Türkiye kökenli. İslam, Hırıstiyanlıktan sonra nüfus olarak ikinci büyük din. 45 bin kilisenin yanında, 2 bin ile 2 bin 750 arasında cami ve mescit var.

Almanya’da imam eğitimi çıkmazdaKISA bir süre öncesine kadar Almanya, ülkede yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarına ilgi duymadı. Camilerin, arka avlulardan çıkıp kiliseler gibi, şeffaf, toplumun ortasında olması için başlatılan birçok cami projesi, bazı yerlerde Almanların yoğun tepkisi bazı yerlerde ise maddi kaynak yetersizliğinden boşa çıktı.

57 YIL SONRA
Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün üzerinden yaklaşık 57 yıl geçti ve Almanya şimdi, ‘camiler dış ülkelerin etkisinden kurtulmalı’ diye bir tartışma ve çalışma başlattı.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geçen ay yapılan İslam Konferansı’nda bu talebi gündemin ana tartışma konusu yaptı. Seehofer, “Almanya’daki camiler kendi kendilerini finanse etmeli ve imam eğitimi Almanya’da yapılmalı” dedi. Hatta Seehofer, aynı konferansta dini cemaat temsilcilerine “2019’da Almanya’da 24 imam yetiştirilmeli” diyerek bir sayısal hedef de koydu.
Almanya’nın ‘camiler dış ülkelerden bağımsız olmalı ve imamlar burada yetiştirilmeli’ talebinin altında ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Türkiye’yle bağları yatıyor.

MERKEL SÖYLEDİ
Almanya, “Camiler dış ülkelerden bağımsız olsun” derken, Türkiye’den bağımsız olmasını kastediyor. DİTİB’e ve Türk camilerine, “Türkiye’yle göbek bağınızı kesin” diyor.
Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bunu açıkça ifade etti.
Aşırı sağcı AfD milletvekili Martin Hess’in DİTİB’le ilgili sorusunu yanıtlayan Merkel, “DİTİB Türkiye ve Diyanet’e bağlı. İçişleri Bakanı İslam Konferansı’nda adım adım bağımsızlığa ulaşmayı hedef koydu. Bizim imam eğitimine ihtiyacımız var. Bu, bizi daha bağımsız kılacak” dedi.

BOŞ BİR ARZU MU
İmamların Almanya’da yaşayan ve buradaki Müslümanların sorunlarını bilen gençler arasından yetişmesi talebi, tartışma götürmez.
Özellikle üçüncü kuşak ve sonrası için camilerde iki dilli imamlara ihtiyaç büyük. Almanya’da sadece uzman iş gücü açığı yok. Aynı zamanda Almanca bilen imam açığı da var ve bu açık giderek artıyor.
Ama, “İmamlar Almanya’da yetişsin” demek yetmiyor.
Bunun bir altyapısı gerekiyor.
* İmam eğitimini kimler verecek?
* Almanya’da bazı üniversitelerde İslam bilimi kürsüleri açıldı. Ama imam eğitimi bir meslek eğitimi. İlahiyat eğitimi bunun altyapısını oluşturuyor.
* Ayrıca imam eğitimi masrafını kim karşılayacak?
* İmam olarak mezun olan gençlerin maaşı nasıl ödenecek?
Bütün bu soruların cevabı açık. Üye aidatıyla kendini zar zor finanse etmeye çalışan camilerin bu yükün altından kalkması pek olası değil.
O zaman Almanya’nın “İmamlar burada yetişsin” talebi boş bir arzudan mı ibaret?
Dini cemaatler böyle bir talebe nasıl bakıyor?
Yarın bu sorulara DİTİB basın sözcüsü Zekeriya Altuğ ile Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek’in yanıtlarına yer vereceğim.

 

 

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