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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARL I/ BERLİN
13.09.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdi

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Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdi

Almanya’da ilk ilkokul 13 Eylül 1919’da açıldı. İlkokulların 100 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ilkokulların demokrasi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdiALMANYA’da 13 Eylül 1919 yılında açılmasıyla ülkedeki ilk defa çocukların toplu olarak okuma yazma öğrenmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Frankfrut Paul Kilisesi’nde düzenlenen 100. yıl törenine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier burada yaptığı konuşmada “İlkokullar demokrasi için vazgeçilmezdir” dedi. Cumhurbaşkanı, aradan geçen yüz yıla rağmen hala eğitimde fırsat eşitliğinin konuşulduğunu da belirterek, aksaklıklara da dikkat çekti.

Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdi

100 YIL ÖNCE AÇILDI
Almanya’da ilkokullar açılmadan önce küçük çocuklar evlerinde okuma yazma öğreniyordu. Ayrıcalıklı olanlar ise özel öğretmenleri eve çağırır çocuklarına eğitim aldırırdı. Böylece çocuklar lise için özel olarak eğitilirdi. Ekonomik olarak zor durumda bulunan ailelerin çocukları ise halk eğitim okullarında ders görüyorlardı. Fakir ailelerin çocukları arasında liseye gitmeyi başaranların sayısı oldukça düşüktü. Weimar Cumhuriyeti, devrim niteliğinde karar alarak çocukların bir arada ve devlet kontrolünde eğitim görmesi için 13 Eylül 1919’da ilk ilkokulu açtı. 100 yıl önce ilkokullar eğitim sistemine dahil edilirken günümüzde ülke genelinde ilkokul sayısı 15 bin 500’ü buldu. Almanya’da ilkokula giden öğrenci sayısı ise yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında.

Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdi

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