Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdi
Almanya’da ilk ilkokul 13 Eylül 1919’da açıldı. İlkokulların 100 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ilkokulların demokrasi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
ALMANYA’da 13 Eylül 1919 yılında açılmasıyla ülkedeki ilk defa çocukların toplu olarak okuma yazma öğrenmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Frankfrut Paul Kilisesi’nde düzenlenen 100. yıl törenine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier burada yaptığı konuşmada “İlkokullar demokrasi için vazgeçilmezdir” dedi. Cumhurbaşkanı, aradan geçen yüz yıla rağmen hala eğitimde fırsat eşitliğinin konuşulduğunu da belirterek, aksaklıklara da dikkat çekti.
100 YIL ÖNCE AÇILDI
Almanya’da ilkokullar açılmadan önce küçük çocuklar evlerinde okuma yazma öğreniyordu. Ayrıcalıklı olanlar ise özel öğretmenleri eve çağırır çocuklarına eğitim aldırırdı. Böylece çocuklar lise için özel olarak eğitilirdi. Ekonomik olarak zor durumda bulunan ailelerin çocukları ise halk eğitim okullarında ders görüyorlardı. Fakir ailelerin çocukları arasında liseye gitmeyi başaranların sayısı oldukça düşüktü. Weimar Cumhuriyeti, devrim niteliğinde karar alarak çocukların bir arada ve devlet kontrolünde eğitim görmesi için 13 Eylül 1919’da ilk ilkokulu açtı. 100 yıl önce ilkokullar eğitim sistemine dahil edilirken günümüzde ülke genelinde ilkokul sayısı 15 bin 500’ü buldu. Almanya’da ilkokula giden öğrenci sayısı ise yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında.
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