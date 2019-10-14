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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Almanya’da ilk kez yapıldı: Türk okçuluğu turnuvası

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Almanya’da ilk kez yapıldı: Türk okçuluğu turnuvası

Berlin’de geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak amacıyla kurulan Kemankeş Germania okçuluk kulübünün ilk turnuvası büyük ilgi gördü. 50’den fazla yarışmacının katıldığı turnuvanın birincilerine ok sehpası ile tezhipli ok hediye edildi.

ALMANYA’da geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak isteyen Kemankeş Germania, bu alandaki ilk turnuvasını Berlin Brandenburg Okçuluk Federasyonu’nun katkıları ile gerçekleştirdi. Turnuvanın adı, geleneksel Türk okçuluğunda atış yapılan ‘Puta’ adlı hedeflerden aldı. 100’den fazla sporcusu ile Berlin Brandenburg’ta en büyük üçüncü okçuluk kulübü konumuna ulaşan Kemankeş Germania, ‘I. Puta Turnuvası’nı Rehberge Parkı içerisindeki atış alanında gerçekleştirdi.

Almanya’da ilk kez yapıldı: Türk okçuluğu turnuvası
Okçuların erkekler, kadınlar, gençler, yaşlılar, öğrenci A, B ile öğrenci C olmak üzere 7 farklı ketagoride yarıştıkları turnuva, ısınma atışları ve eleme turu ile başladı. Elemelerde her kategorinin en iyi 8 sporcusu çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalden itibaren ikili eleme atışlarına geçildi.
Almanya’da ilk kez yapıldı: Türk okçuluğu turnuvası
MADALYA, TEZHİPLİ OK VE OK SEHPASI
Hamburg’un ilk geleneksel Türk okçuluk derneği sporcularının da katıldığı turnuvayı Berlin Brandenburg Okçuluk Federasyonu Başkanı Gerhard Streich da takip etti. Ev sahibi Berlin, kategorilerin tamamına yakın madalyaları kazanırken, büyük erkekler birincilik ödülünü Kemankeş Hamburg aldı. Dereceye giren yarışmacılara madalyaları, Gerhard Streich, Kemankeş Germania Başkanı Muzaffer Türk, QM Pankstrasse Şefi ve Antrenör Şükran Altunkaynak ve Kemankeş Hamburg Başkanı Ömer Faruk Yıldız tarafından verildi. Birincilere bir adet ok sehpası ile Şükran Altunkaynak tarafından tezhiplenen ok hediye edildi.
Muzaffer Türk “Hem katılım açısından hem de organizasyon açısından çok başarılı geçti. Gelecek yıl uluslararası turnuva düzenlemek istiyoruz” dedi.

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