Almanya’da ilk kez yapıldı: Türk okçuluğu turnuvası

ALMANYA’da geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak isteyen Kemankeş Germania, bu alandaki ilk turnuvasını Berlin Brandenburg Okçuluk Federasyonu’nun katkıları ile gerçekleştirdi. Turnuvanın adı, geleneksel Türk okçuluğunda atış yapılan ‘Puta’ adlı hedeflerden aldı. 100’den fazla sporcusu ile Berlin Brandenburg’ta en büyük üçüncü okçuluk kulübü konumuna ulaşan Kemankeş Germania, ‘I. Puta Turnuvası’nı Rehberge Parkı içerisindeki atış alanında gerçekleştirdi. Okçuların erkekler, kadınlar, gençler, yaşlılar, öğrenci A, B ile öğrenci C olmak üzere 7 farklı ketagoride yarıştıkları turnuva, ısınma atışları ve eleme turu ile başladı. Elemelerde her kategorinin en iyi 8 sporcusu çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalden itibaren ikili eleme atışlarına geçildi. MADALYA, TEZHİPLİ OK VE OK SEHPASI

Hamburg’un ilk geleneksel Türk okçuluk derneği sporcularının da katıldığı turnuvayı Berlin Brandenburg Okçuluk Federasyonu Başkanı Gerhard Streich da takip etti. Ev sahibi Berlin, kategorilerin tamamına yakın madalyaları kazanırken, büyük erkekler birincilik ödülünü Kemankeş Hamburg aldı. Dereceye giren yarışmacılara madalyaları, Gerhard Streich, Kemankeş Germania Başkanı Muzaffer Türk, QM Pankstrasse Şefi ve Antrenör Şükran Altunkaynak ve Kemankeş Hamburg Başkanı Ömer Faruk Yıldız tarafından verildi. Birincilere bir adet ok sehpası ile Şükran Altunkaynak tarafından tezhiplenen ok hediye edildi.

Muzaffer Türk “Hem katılım açısından hem de organizasyon açısından çok başarılı geçti. Gelecek yıl uluslararası turnuva düzenlemek istiyoruz” dedi.