Almanya’da ileri yaşta sigara içenlerin oranı yüzde 25’e yükseldi
Almanya’da sigara içen ileri yaş kişilerin oranı 8 yılda yüzde 9’dan yüzde 25’e çıktı. Uzmanlar, yaşlılar arasında sigara içme oranının bu kadar artmasını, nüfusun hızla yaşlanmasına bağlıyor.
ALMANYA’da yaşlılar arasında sigara içenlerin oranı her geçen gün artıyor. 55 ile 74 yaş arasındaki erkekler, ülkede sigara içenlerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Daha önce yüzde 9 olan bu oran 2009 ile 2017 yılları arasında hızla artarak yüzde 25’lere kadar yükseldi.
Almanya’da aynı yaş grubu kadınlar arasında sigara içenlerin oranı yüzde ise 80. Uzmarlar ileri yaştakiler arasında sigara içme oranın bu kadar yüksek olmasını sağlık sorunları açısından büyük tehlike olarak değerlendiriyor.
İleri yaştakiler arasında sigara içenlerin oranın bu kadar yüksek olmasının temel nedeni ise demografik yapı. Nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle sigara içenler arasında yaşlıların oranının yüksek olduğu belirtiliyor.
‘BU YAŞTAN SONRA FARK ETMEZ’
Kansere Karşı Önlem Alma Merkezi Başkanı Ute Mons “Almanya’da sigara içenler arasında orta yaş tiryakilerin oranı, ileri yaş grubuna göre daha düşük. 1960 ve 1970’li yıllarda sigara içen kadınların oranı çok düşükken günümüzde bu oran oldukça fazla. 50 ve 60’lı yaşlardaki tiryakiler ‘bu yaştan sonra fark etmez’ düşüncesiyle sigarayı bırakmıyor. Sigarayı bırakanlar arasında birkaç gün sonra bile daha rahat nefes aldıkları, performanslarının daha yükseldiği ve öksürüğün geçmesi gibi olumlu gelişmeler yaşanıyor. 20 yıl sigara içenlerde kalp krizi riski içmeyenlere göre daha yüksek. Aynı şekilde kansere yakalanma riski de içmeyenlere göre daha fazla” dedi.
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