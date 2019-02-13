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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.02.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Kendisini Türk hekimlerine emanet etti, kanseri yendi

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Kendisini Türk hekimlerine emanet etti, kanseri yendi

Almanya’da karın ağrısıyla başlayan rahatsızlığı sonrasında yapılan tetkiklerde kolon kanseri tanısı konulan ve doktorların “İki yıl yaşar” dediği Ayten Yıldırım, Türkiye’de nadir olarak uygulanan bir operasyonun ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

22 yıldır Almanya’da yaşayan Ayten Yıldırım’a, 10 ay önce kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gören ve ameliyat şansının bulunmadığı belirtilen Yıldırım, bunun üzerine çareyi Türkiye’de aradı. Ankara’da bir vakıf hastanesine başvuran Yıldırım, karaciğerini de saran tümörden nadir olarak uygulanan bir yöntemle kurtularak hayata yeniden bağlandı. Bağırsak ameliyatı sonrasında tümörün karaciğerine sıçradığını ve 12 seans kemoterapi aldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:
“Kemoterapiyi daha fazla kaldıramayacağım için ara verildi. O sırada Türkiye’deki hocalarımızı araştırdık. Fatih Hocamıza ulaştık ve ameliyat şansımın olduğunu söyledi. Bunun üzerine Türkiye’ye gittik. Ameliyatın nasıl olacağını bize çizerek anlattı. Çok olumlu geldi. Tekrar Almanya’ya döndüm ve oradaki doktorumuzla görüştük. Bize yine ameliyat şansımın olmadığını söyledi. Ben ameliyat olmaya karar verdim ve Türkiye’ye geldik. Ameliyatım büyük bir başarıyla gerçekleşti. Bütün tümörler temizlendi. Atamız, ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş. Biz de onu uyguladık. Benim gibi Almanya’da olup da şansı olmadığı söylenenlere, bütün Türk vatandaşlarına duyurmak isterim. Orada onlara bağlı kalmasınlar.”

Kendisini Türk hekimlerine emanet etti, kanseri yendi

‘AMELİYAT 9 SAAT SÜRDÜ’
Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Fatih Can ise operasyonla ilgili şöyle konuştu: “Karaciğerdeki tümörleri oldukça büyük ve yaygın olduğu için kemoterapi almış ve ilaç tedavisi görmüş bir hasta. Değişik ameliyat seçenekleri üzerinde durulmuş ama ameliyat şansı verilmemiş. Hastamıza biraz farklı bir teknik uyguladık. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ. Ameliyatlarda önemli olan karaciğerin belli bir miktarı alındıktan sonra geri kalan bölümün hastaya yetip yetmemesi. Hastanın karaciğerinin yüzde 70’e yakın kısmı alındı. Tümörlerin çok yoğun olduğu karaciğerin orta kısmı çıkarıldı. Hastada kalacak tarafta birkaç tümör odağı vardı. Onları da yakarak tedavi ettik. Bu hastada uyguladığımız teknik, çok sık uygulanan bir karaciğer ameliyatı tekniği değil. Ameliyat yaklaşık 9 saat sürdü. Bu şekilde benim bugüne kadar uyguladığım 13’üncü hasta oldu.”

‘KARPUZUN ORTASINDAN BÜYÜK BİR DİLİM ALDIK’
“Kanser nedeniyle yapılan büyük karaciğer ameliyatları, genellikle karaciğerin sağ ya da sol tarafının çıkarılması şeklinde yapılır. Büyük bir karaciğer bu şekilde çıkarılacaksa, karaciğerin kalan tarafının bazı yöntemler kullanılarak büyütülmesi gerekir. Bu hastada karaciğerin orta kısmında oldukça büyük bir bölümü özel bir teknik kullanarak çıkarttık. Karaciğerin sağ ve sol tarafında az miktarda karaciğer dokusu kaldı. Kalan karaciğerlerin besleyici ve boşaltıcı damarlarını koruyabildiğimiz için bu karaciğer hastaya yetebildi. Özelliği, karaciğerin orta kısmından büyük bir kesimin çıkarılması şeklinde olması. Karaciğeri yarım bir karpuza benzetebiliriz. Bu yarım kapuzu ortadan kesip sağ yarısı ya da sol yarısını çıkarabilirsiniz. Biz de bu karpuzun tam ortasından büyük bir dilim aldık.”

Kendisini Türk hekimlerine emanet etti, kanseri yendi


Eşi Suat Yıldırım (solda) ile birlikte gittiği Türkiye’de karaciğerini saran tümörden nadir olarak uygulanan bir yöntemle kurtulan Yıldırım, hayata yeniden bağlandı.

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