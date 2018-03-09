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Almanya’da iki şirkete PKK baskını

AA
09.03.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

Almanya’da terör örgütü PKK’ya yakınlığı ile bilinen iki şirkete baskın düzenlendi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Neuss kentindeki şirketlere yönelik düzenlenen baskın sonucu, şirketlerin terör örgütüne yardım ettiğine dair önemli delillerin olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mezopotamya Yayıncılık ve Dağıtım ile MIR Multimedya şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticisinin evine de baskın düzenlenerek şirketler hakkında bilgi ve belge toplandı. 

Açıklamada, polis ve mali suçlar ekiplerince düzenlenen baskınlar sonucu söz konusu şirketlerde Almanya’da yasaklı olan terör örgütünü destekleyen ve şirketlerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu gösteren önemli deliller bulunduğu kaydedildi.
İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Hukuk devletimiz, tüm aşırı uçlar karşısında bir savunma demokrasisidir. Anayasamız ülkede terör örgütleri lehine faaliyet gösterilmesine ve bu örgütlere destek verilmesine izin vermiyor. Bugünkü aramalar daha önce alınan yasak kararına dayanıyor. Hukuk devleti düşmanlarına karşı bu şekilde mücadele ediyor.”
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Etiketler: Almanya , PKK , baskın , avrupadan haberler
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