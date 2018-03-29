Almanya’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 50 gözaltı
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya 50 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 30’u sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Duisburg Belediye Başkanı Sören Link, bir hukuk devletinde böyle olayların kabul edilemez olduğunu, yaşananların demokrasi ile bağdaşmadığını belirterek şiddetin bir çözüm yolu olmadığını söyledi.
İki grup arasında çıkan kavganın nedeni ise hale belirsizliğini koruyor. Kavganın, Almanya’da yaşayan Türklere yönelik saldırıların bir parçası olması ihtimali ise Duisburg’da yaşayan Türkleri endişelendirdi.
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