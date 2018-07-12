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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
12.07.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Almanya’da İçişleri Bakanı Seehofer’e istifa çağrısı

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Almanya’da İçişleri Bakanı Seehofer’e istifa çağrısı

Afgan sığınmacılar hakkındaki ifadeleri ve Almanya’dan geçen hafta sınır dışı edilen Afgan bir sığınmacının Afganistan’da intihar etmesinin ardından Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’e istifa çağrısı yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Horst Seehofer’in, katıldığı bir toplantıda Afganistan’a 69 sığınmacının gönderildiğini belirterek, “Tam da benim 69. doğum günümde Afganistan’a 69 kişi geri gönderildi. Bunu ben sipariş etmedim. Bu (sayı) normalin üzerinde” ifadelerini kullanması, ülkede eleştirilere sebep oldu. Bugün de Afganistan’a gönderilen 23 yaşındaki bir sığınmacının Kabil’de intihar ettiğinin öğrenilmesiyle Seehofer’in görevinden istifa etmesi istendi.

‘BU GÖREV İÇİN UYGUN DEĞİL’
Sol Parti milletvekili Jan Korte, sığınmacının ölümünden Seehofer’in de büyük ölçüde sorumlu olduğunu belirterek, “Seehofer’in gitmesinin zamanı geldi” dedi. Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Anton Hofreiter de Seehofer’in görevinin hakkını veremediğini ve bu görev için uygun olmadığını kaydetti.
Partinin diğer Eş Başkanı Katrin Göring Eckardt ise sınır dışı konusunda şaka yapılamayacağını belirterek, “İnsan hayatına ilişkin kararlar kötü ellerde” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU KONUDA ŞAKA YAPILMAZ’
İçişleri Bakanı Seehofer, hükümet ortağı SPD tarafından da eleştiriliyor. SPD Gençlik Teşkilatı (Jusos) Genel Başkanı Kevin Künert, “Acınacak durumdaki Seehofer, karakter olarak makamını dolduramıyor” dedi. SPD milletvekili Thomas Oppermann da insanların sınır dışı edilmelerinin ciddi konu olduğunu ifade ederek, “Bu konuya ilişkin şaka yapılmaz.” yorumunda bulundu.

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