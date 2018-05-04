Almanya’da hükümete ‘alkole zam’ baskısı
Almanya’da bağımlılık uzmanları, bağımlılıkla mücadele kuruluşları ve hastalık sigortaları, alkol bağımlılığı ve alkolden ölümleri azaltmak için fiyatların yükseltilmesini istiyor.
ALMAN Bağımlılık Sorunları Merkezi Başkanı Raphael Gassmann, alkol tüketimini azaltmak için düşük olan alkol fiyatlarının artırılması gerektiğini söyledi. Gassmann, alkol tüketimini azaltmak için asgari fiyat uygulamasının ilk adım olacağını kaydetti.
Alman Sağlık Sigortası (AOK) bağımlılık uzmanı Kai Kolpatzik de alkol fiyatlarına zam yapılmasından yana. Almanya’nın, alkol tüketiminin yüksek olduğu ülkelerin başında geldiğini belirten Kolpatzik, “Alkol fiyatlarının artırılması üzerine kafa yormak gerekir” dedi.
Ucuz alkolün hedefinin kitlesel tüketim olduğunu belirten kükümetin bağımlılıkla mücadele sorumlusu Marlene Mortler ise böylece dar gelirli gençlerin içmeye teşvik edildiğini söyledi.
Sağlık uzmanları, İskoçya’da 10 mililitre başına 57 cent asgari alkol fiyatı uygulamasının, kapalı yerlerde sigara içme yasağından sonra sağlık konusunda atılmış en büyük adım olarak görüyor.
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