Almanya'da hoca kıyımı başladı!
Bundesliga'da bu sezon yedi teknik direktörün görevine son verilirken, bir çok takım da sezon sonu antrenör değişikliğine gidecek. Stuttgart, Tayfun Korkut'u gönderip yerine getirdiği Markus Weinzierl ile de yolları ayırdı.
BUNDESLIGA'da 2018-2019 Sezonu'nun bitimine dört hafta kaldı. Sezonun 30. haftasında Stuttgart, Augsburg karşısında aldığı 6-0'lık yenilginin faturasını Teknik Direktör Markus Weinzierl'e kesti. Weinzierl bu sezon görevine son verilen yedinci teknik direktör oldu.
KIYIM KORKUT İLE BAŞLADI
Sezonun ilk kurbanı Tayfun Korkut oldu. Stuttgart yönetimi alınan olumsuz sonuçların ardından 7 Ekim'de Tayfun Korkut'u gönderdi. Onun yerine Markus Weinzierl'e görevi verdi. Ancak beklenen başarı gelmeyince sezonun bitimine dört hafta kala Stuttgart yine teknik direktör değişikliği yaptı. Bu kez Weinzierl'i gönderen yönetim, geride kalan dört maç için Nico Willig teknik direktör koltuğuna oturttu. Yönetim yeni sezon için Willig'i düşünmüyor. Teknik direktör arayışını sürdürüyor.
KİMİSİNE YARADI KİMİSİNE YARAMADI
Bundesliga'da Stuttgart dışında Leverkusen, Hannover, Nürnberg, Schalke ve Augsburg'da başarısızlığın faturasını teknik adamlara kesen kulüpler oldu. Sezonun ilk yarısının hemen ardından toplanan Leverkusen yönetimi, Teknik Direktör Heiko Herrlich ile yolları ayırdı. 23 Aralık 2018'de alınan kararla Herrlich ligde Korkut'tan sonra gönderilen ikinci teknik adam oldu. Leverkusen sezonun ikinci yarısına Hollandalı Peter Bosz ile başladı. Bosz'un görev aldığı Leverkusen, peş peşe galibiyetlerle puanlar topladı. Üst sıralara tırmandı. 30. haftada yedinci sırada bulunuyor. Teknik direktör değişikliği Leverkusen'i başarıya taşıdı. Ancak diğer kulüplerdeki değişiklik umutları boşa çıkardı.
ALT SIRALARDAN KURTULAMADILAR
Hannover, 27 Ocak 2019'da Andre Breitenreiter'i sözleşmesini feshetti. Onun yerine bir dönem Gençlerbirliği'ni de çalıştıran Thomas Doll'u görevlendirdi. Doll'un çalıştırdığı Hannover son sırada bulunuyor. 12 Şubat'ta ise Nürnberg teknik direktörü değiştirme kararı aldı. Giden Michael Köllner'in yerine Boris Schommers geldi. Schommers da hayal kırıklığı yarattı. Nürnberg 17. sıraya demir attı. Schalke 14 Mart'ta genç teknik adam Domenico Tedesco'nun görevine son verip tecrübeli Hollahdalı Huub Stevens'i getirdi. Schalke Stevens ile yollarını haziranda ayıracak. 7 Nisan'da ise Augsburg Manuel Baum'u gönderdi. Augburg takımın başına Martin Schmidt'i getirdi.
SEZON SONU GÖNDERİLECEKLER
Bundesliga'da altı takım sezonun sonunu beklemeden teknik direktör değişikliği yaparken, kimi takımlar da haziran ayında yeni antrenörlerini gönderecek. Yeni sezona yeni isimlerle girecek. Hertha Berlin Pal Dardai ile sezon sonunda yollarını ayırıyor. Hoffenheim ile Julian Nagelsmann'ın yolları da sezon sonunda ayrılıyor. Nagelsmann, RB Leipszig'i çalıştıracak. M'gladach'da başarılı işlere imza atan Dieter Hecking de sezon sonunda görevinde kalmayacak. Gladbach Marco Rose'ye görev verecek. Wofsburg'da da sezon sonunda teknik direktör değişikliği yaşanacak. Bruno Labbadia ayrılacağı için onun yerine gelecek isim Oliver Glasner olacak. Dortmund ise Lucian Favre'nin durumu henüz netlik kazanmadı. İsviçre'li teknik direktör ile futbolcular arasındaki derin tartışmalar tecrübeli ismini koltuğunu sallıyor. Sezon sonunda teknik direktör değiştirmeyecek takımlar ise şunlar: B. Münih, Bremen, Frankfut, Leverkusen, Augsburg, Düsseldorf ve Freiburg.
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