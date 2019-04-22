Almanya'da hoca kıyımı başladı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya'da hoca kıyımı başladı!
GeriAvrupa Almanya'da hoca kıyımı başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.04.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Almanya'da hoca kıyımı başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da hoca kıyımı başladı!

Bundesliga'da bu sezon yedi teknik direktörün görevine son verilirken, bir çok takım da sezon sonu antrenör değişikliğine gidecek. Stuttgart, Tayfun Korkut'u gönderip yerine getirdiği Markus Weinzierl ile de yolları ayırdı.

BUNDESLIGA'da 2018-2019 Sezonu'nun bitimine dört hafta kaldı. Sezonun 30. haftasında Stuttgart, Augsburg karşısında aldığı 6-0'lık yenilginin faturasını Teknik Direktör Markus Weinzierl'e kesti. Weinzierl bu sezon görevine son verilen yedinci teknik direktör oldu.

KIYIM KORKUT İLE BAŞLADI
Sezonun ilk kurbanı Tayfun Korkut oldu. Stuttgart yönetimi alınan olumsuz sonuçların ardından 7 Ekim'de Tayfun Korkut'u gönderdi. Onun yerine Markus Weinzierl'e görevi verdi. Ancak beklenen başarı gelmeyince sezonun bitimine dört hafta kala Stuttgart yine teknik direktör değişikliği yaptı. Bu kez Weinzierl'i gönderen yönetim, geride kalan dört maç için Nico Willig teknik direktör koltuğuna oturttu. Yönetim yeni sezon için Willig'i düşünmüyor. Teknik direktör arayışını sürdürüyor.

KİMİSİNE YARADI KİMİSİNE YARAMADI
Bundesliga'da Stuttgart dışında Leverkusen, Hannover, Nürnberg, Schalke ve Augsburg'da başarısızlığın faturasını teknik adamlara kesen kulüpler oldu. Sezonun ilk yarısının hemen ardından toplanan Leverkusen yönetimi, Teknik Direktör Heiko Herrlich ile yolları ayırdı. 23 Aralık 2018'de alınan kararla Herrlich ligde Korkut'tan sonra gönderilen ikinci teknik adam oldu. Leverkusen sezonun ikinci yarısına Hollandalı Peter Bosz ile başladı. Bosz'un görev aldığı Leverkusen, peş peşe galibiyetlerle puanlar topladı. Üst sıralara tırmandı. 30. haftada yedinci sırada bulunuyor. Teknik direktör değişikliği Leverkusen'i başarıya taşıdı. Ancak diğer kulüplerdeki değişiklik umutları boşa çıkardı.

ALT SIRALARDAN KURTULAMADILAR
Hannover, 27 Ocak 2019'da Andre Breitenreiter'i sözleşmesini feshetti. Onun yerine bir dönem Gençlerbirliği'ni de çalıştıran Thomas Doll'u görevlendirdi. Doll'un çalıştırdığı Hannover son sırada bulunuyor. 12 Şubat'ta ise Nürnberg teknik direktörü değiştirme kararı aldı. Giden Michael Köllner'in yerine Boris Schommers geldi. Schommers da hayal kırıklığı yarattı. Nürnberg 17. sıraya demir attı. Schalke 14 Mart'ta genç teknik adam Domenico Tedesco'nun görevine son verip tecrübeli Hollahdalı Huub Stevens'i getirdi. Schalke Stevens ile yollarını haziranda ayıracak. 7 Nisan'da ise Augsburg Manuel Baum'u gönderdi. Augburg takımın başına Martin Schmidt'i getirdi.

SEZON SONU GÖNDERİLECEKLER
Bundesliga'da altı takım sezonun sonunu beklemeden teknik direktör değişikliği yaparken, kimi takımlar da haziran ayında yeni antrenörlerini gönderecek. Yeni sezona yeni isimlerle girecek. Hertha Berlin Pal Dardai ile sezon sonunda yollarını ayırıyor. Hoffenheim ile Julian Nagelsmann'ın yolları da sezon sonunda ayrılıyor. Nagelsmann, RB Leipszig'i çalıştıracak. M'gladach'da başarılı işlere imza atan Dieter Hecking de sezon sonunda görevinde kalmayacak. Gladbach Marco Rose'ye görev verecek. Wofsburg'da da sezon sonunda teknik direktör değişikliği yaşanacak. Bruno Labbadia ayrılacağı için onun yerine gelecek isim Oliver Glasner olacak. Dortmund ise Lucian Favre'nin durumu henüz netlik kazanmadı. İsviçre'li teknik direktör ile futbolcular arasındaki derin tartışmalar tecrübeli ismini koltuğunu sallıyor. Sezon sonunda teknik direktör değiştirmeyecek takımlar ise şunlar: B. Münih, Bremen, Frankfut, Leverkusen, Augsburg, Düsseldorf ve Freiburg.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Daimler Benz, partilere bağış yapmayı durdurdu

Zürih Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

Almanya'da hoca kıyımı başladı!

Stockholm’de 20 bin kişiyle 23 Nisan kutlaması