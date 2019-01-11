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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
11.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Almanya’da herkesin 2 ay ömür biçtiği hasta Türkiye’de iyileşti

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Almanya’da herkesin 2 ay ömür biçtiği hasta Türkiye’de iyileşti

Frankfurt’ta yaşayan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Filiz Can’ın Almanya’da neredeyse gitmediği hastane kalmadı. Hepsinde de ameliyat edilemez cevabını aldı ve kendisine 2 aylık ömür biçildi. Çocuklarının isteği ile gittiği Türkiye’de tamamen iyileşti.

ALMANYA’NIN Frankfurt kentinde 18 yaşındaki oğlu Burak ve 13 yaşındaki kızı Aylin’le yaşayan 38 yaşındaki Filiz Can’ın safra kanallarında tümör tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadın Almanya’da ameliyata alındı. Ancak doktorlar cerrahi işlem sırasında ‘bu hasta ameliyat edilemez’ kararı vererek ameliyat etmedi. Daha sonra gittiği pek çok hastanede de aynı cevapla karşılaştı. 2 aylık ömür biçilen Can’ın umutları tükendiği sırada, oğlu Burak Türkiye’den Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye giden Can, ameliyata alındı ve başarılı bir operasyonla safra kanallarındaki tümörden kurtarıldı.

Almanya’da herkesin 2 ay ömür biçtiği hasta Türkiye’de iyileşti

BENİ ÖLÜMÜ TERKETTİLER
Almanya’da bütün umutları tükenen Filiz Can “Bütün merkezleri dolaştım, hepsi bana umutsuz vaka gibi baktı ve beni ölüme terk etti. Acıyarak gönderdiler. Oğlumun araştırmaları sonucunda Ünal Aydın ile tanıştık. Allah’tan sonra bana ikinci hayatı verdi. Çok mutluyum. Çocuklarımla umutlu, sevinçli, güzelliklerle dolu yeni bir hayata başlayacağız” dedi.
Filiz Can’ın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ünal Aydın da “Hastamız, safra kanallarındaki tümör nedeniyle Almanya’da ameliyata alınmış. Avrupa’nın ortasında hasta açılmış ve ‘ameliyat edilemez’ denilerek geri kapatılmış. Ailesi, ‘başka bir şans yok mu?’ diye sormuş ama ancak ilaç tedavisi olabileceğini belirterek 2 aydan kısa bir ömür biçmişler. Hastamızın ailesi, pek çok hastaneyi araştırmış ancak şans verilmemiş. Hastanın Türkiye’ye gelmesiyle tüm incelemeleri yeniden yaptık ve hastaya ameliyat şansı verebileceğimizi gördük. Hızlı bir hazırlıktan sonra ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Filiz Hanım şu anda sağlıklı” diye konuştu.

Almanya’da herkesin 2 ay ömür biçtiği hasta Türkiye’de iyileşti

KENDİ ÜLKEMİZİ BİLMİYORMUŞUZ
Filiz Can’ın sağlığına kavuşmasında en büyük etkenlerden biri olan 18 yaşındaki oğlu Burak, “Ekonomi bölümünde okumak istiyordum ama şimdi hocamı görünce tıp alanında okumak ve insanlara yardımcı olmaya karar verdim” derken, 13 yaşındaki kızı Aylin de “Almanya’da anneme ümit vermemişlerdi. Annemle yaşamanın tadını çıkaramamıştım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Filiz Can’ın zorlu sürecinde en büyük destekçilerinden olan görümcesi Nazmiye Can ise “Almanya’da hepimiz çaresizdik. Hangi hastaneye gittiysek kapılar yüzümüze kapatıldı. Filiz arkasını döndüğünde herkes ağlıyordu. Biz kendi ülkemizi tanıyor böyle doktorların olduğunu bilmiyorduk” diye konuştu.

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