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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.02.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Almanya’da her yerde grev var! Binlerce kişi işi bıraktı  

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Almanya’da her yerde grev var! Binlerce kişi işi bıraktı  

Almanya’da birçok eyalette kamu çalışanları ücret artış talebiyle ‘uyarı grevi’ yaptı. ver.di ve Memurlar Birliği sendikalarının çağrısıyla dün binlerce kişi iş bırakma eylemine katıldı.

ALMAN Haber Ajansı DPA’nın haberine göre Leipzig’de 3 bin, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 2 bin 500, Hamburg’da bin, Bavyera ve Baden Württtemberg eyaletlerinde de yüzlerce kişi gösteri yaptı. ver.di'den yapılan açıklamada Köln, Bonn, Düsseldorf ve Essen kentlerinde de üniversite hastanelerindeki çalışanların grev yaptığı belirtildi.

GÖSTERİCİLER NEHİRE ATLADI
Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu NDR’nin haberine göre Hamburg kentinde de polis ve itfaiye teşkilatlarının yanı sıra okullarda, vergi dairelerinde ve belediyelerdeki çalışanlar iş bırakma eyleminde bulundu. Hamburg kentinde toplanan bin kişi yürüyüş yaptıktan sonra bir grup göstericinin Alster Nehri’ne atlayarak protesto gösterisi yaptığı ifade edildi. Gelecek günlerde de birçok kentte uyarı grevlerinin devam edeceği bildirildi.

Almanya’da her yerde grev var Binlerce kişi işi bıraktı

3. TUR GÖRÜŞMELER 28 ŞUBAT’TA
Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 Euro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.
Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri, 28 Şubat’ta başlayacak.

 

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