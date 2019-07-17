Almanya’da havaalanında bin 568 silah yakalandı
Almanya’da açıklanan emniyet müdürlüğü raporuna göre, geçen yıl 14 havaalanında yolcu ve bagaj kontrolleri sırasında bin 568 silah, iki bin 464 adet de mermi ve patlayıcı yakalandı.
ALMANYA Federal Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre geçen yıl Almanya’nın 14 havaalanında 88 milyon hava güvenliği kontrolü yapıldı, 404 bin 381 yasak malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında bin 568 adet silah bulunuyor. 2 bin 201 oyuncak silah, 2 bin 464 adet mermi ve patlayıcı madde yakalandı. El bagajında ele geçirilen 328 bin 462 madde içinde de bıçak, halı bıçağı gibi kesici maddeler ve uyuşturucu da yer alıyor. Bu maddelerin hepsine hava trafiğine aykırı olduğu gerekçesiyle el konuldu.
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