Almanya kavrulacak: Sıcaklık 42 dereceyi bulacak
Almanya’da son haftalarda etkili olan serinlik yerini sıcak havaya bırakıyor. Hafta boyunca 30 derecenin üstünde seyredecek olan hava sıcaklıkları perşembe günü 40 dereceyi bularak yılın en yüksek seviyesini yaşayacak.
ALMAN Meteoroloji Dairesi’nce yapılan açıklamada en çok Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti ısınacak. Bu eyalette perşembe ve cuma günü hava sıcaklıklarının 42 dereceyi bulması bekleniyor. Baden Württemberg Eyaletinde de salı gününden itibaren sıcaklar 35 derecenin altına düşmeyecek. Ülke genelinde hafta boyunca geceleri sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde olacak. Yetkililer orman yangınlarına karşı uyarıyor. Sıcaklıklar nedeniyle özellikle hayvanların susuz kalmasından endişe ediliyor.
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