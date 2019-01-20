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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images
20.01.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Almanya’da hangi işçi ne kadar kazanıyor? İşte rakamlar...

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Almanya’da hangi işçi ne kadar kazanıyor? İşte rakamlar...

Almanya’da havaalanında görevli güvenlik çalışanlarının ücret zammı talebiyle yaptıkları uyarı grevleri, ‘hangi meslek ne kadar kazanıyor’ tartışmasını gündeme getirdi. Havaalanı güvenlik çalışanları, istedikleri 20 euro saat ücretini aldıkları takdirde bir çok mesleği de ortalama kazançta geride bırakacak. İşte mesleklere göre Almanya’da saat ücretleri....

İŞTE Almanya’da mesleklerin ortalama brüt kazanç çizelgesi:

Çağrı merkezi: Saat ücreti 10.91 Euro. Ayda bin 746 euro.
Tezgahtar: Saat ücreti 12.12 Euro, ayda bin 939 Euro.
Özel güvenlik: Saat ücreti 13.12 euro, ayda 2 bin 99 euro.
Otel görevlisi: Saat ücreti 13.14 euro, ayda 2 bin 102 euro.
Posta dağıtıcısı: Saat ücreti 13.62 euro, ayda 2 bin 179 euro.

Almanya’da hangi işçi ne kadar kazanıyor İşte rakamlar...

Depo çalışanı: Saat ücreti 13.99 euro, ayda 2 bin 238 euro.
Kuaför: Saat ücreti 14.08 euro, ayda 2 bin 253 euro.
İnşaat işçisi: Saat ücreti 15.18 euro, ayda 2 bin 429 euro.
Fırıncı: Saat ücreti 15.49 euro, ayda 2 bin 478 euro.
Havaalanı güvenlik asistanı: Saat ücreti 17.16 euro, ayda 2 bin 745 euro.
Polis memuru: Saat ücreti 17.47 euro, ayda 2 bin 795 euro.
Belediye temizlik işçisi: Saat ücreti 17.65 euro, ayda 2 bin 824 euro.

Almanya’da hangi işçi ne kadar kazanıyor İşte rakamlar...

Araba tamircisi: Saat ücreti 18.38 euro, ayda 2 bin 941 euro. Yaşlı bakım çalışanı: saat ücreti 18.45 euro, ayda 2 bin 952 euro.
İtfaiye çalışanı: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro.
Hemşire: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro. Anaokulu eğitmeni: saat ücreti 18.91 euro, ayda 3 bin 26 euro.
Sigortacı: Saat ücreti 22.68 euro, ayda 3 bin 629 euro.
Makine mühendisi: Saat ücreti 27.14 euro, ayda 4 bin 342 euro.

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