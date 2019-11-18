Almanya’da hâlâ telefon çekmeyen köyler var
Dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelen Almanya, dijitalleşme, hızlı internet ve cep telefonu baz istasyonu alanlarında ihtiyacın çok gerisinde. Hükümet, dijitalleşmeyi hızlandırmak için 1.1 milyar Euro bütçe ayırmak istiyor.
ALMANYA’da iki yıl önce kurulan CDU/CSU ve SPD’den oluşan büyük koalisyon hükümetinin hedefi, ülkeyi, dijitalleşmede en önde gelen ülkeler arasına getirmekti. Ancak Almanya’da milyonlarca insan hâlâ hızlı internet bekliyor. Cep telefonu kapsama alanı dışında kalan köyler var. Trenlerde cep telefonu ve internet bağlantısı zayıf. Başbakan Angela Merkel ve hükümeti, bu açığı hızla gidermek amacıyla ‘Cep Telefonu Stratejisi’ adlı bir program hazırladı. Bakanlar Kurulu, Brandenburg Eyaleti’ndeki Meseberg Sarayı’nda iki gün boyunca dijitalleşmeyi hızlandırmayı öngören bu strateji planını görüştü.
74 BİN BAZ İSTASYONU VAR
Hükümetin hazırladığı strateji tezine göre, Almanya’da 74 bin civarında baz istasyonu var. Cep telefonlarında kapsama boşluğunu gidermek için ise binlerce baz istasyonu daha gerekiyor. Ancak yeni baz istasyonlarının önündeki en büyük engel, halktan gelen tepkiler. Optik ve eletromanyetik dalga ışınlarının sağlığa etkisi korkusuyla halk kendi yerleşim bölgesinde baz istasyonu kurulmasına karşı çıkıyor. Hükümet bu nedenle atağa geçerek bir aydınlatma kampanyası başlatmak istiyor. Baz istasyonu kurulacak yerlerde doğrudan diyalog ve bilgilendirme yoluyla halk ikna edilmeye çalışılacak. Şu an bin civarında baz istasyonu izin bekliyor. Hükümet, cep telefonu stratejisi için 1.1 milyar Euro bütçe ayıracak.
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