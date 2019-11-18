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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
18.11.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Almanya’da hâlâ telefon çekmeyen köyler var

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Almanya’da hâlâ telefon çekmeyen köyler var

Dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelen Almanya, dijitalleşme, hızlı internet ve cep telefonu baz istasyonu alanlarında ihtiyacın çok gerisinde. Hükümet, dijitalleşmeyi hızlandırmak için 1.1 milyar Euro bütçe ayırmak istiyor.

ALMANYA’da iki yıl önce kurulan CDU/CSU ve SPD’den oluşan büyük koalisyon hükümetinin hedefi, ülkeyi, dijitalleşmede en önde gelen ülkeler arasına getirmekti. Ancak Almanya’da milyonlarca insan hâlâ hızlı internet bekliyor. Cep telefonu kapsama alanı dışında kalan köyler var. Trenlerde cep telefonu ve internet bağlantısı zayıf. Başbakan Angela Merkel ve hükümeti, bu açığı hızla gidermek amacıyla ‘Cep Telefonu Stratejisi’ adlı bir program hazırladı. Bakanlar Kurulu, Brandenburg Eyaleti’ndeki Meseberg Sarayı’nda iki gün boyunca dijitalleşmeyi hızlandırmayı öngören bu strateji planını görüştü.

Almanya’da hâlâ telefon çekmeyen köyler var

74 BİN BAZ İSTASYONU VAR
Hükümetin hazırladığı strateji tezine göre, Almanya’da 74 bin civarında baz istasyonu var. Cep telefonlarında kapsama boşluğunu gidermek için ise binlerce baz istasyonu daha gerekiyor. Ancak yeni baz istasyonlarının önündeki en büyük engel, halktan gelen tepkiler. Optik ve eletromanyetik dalga ışınlarının sağlığa etkisi korkusuyla halk kendi yerleşim bölgesinde baz istasyonu kurulmasına karşı çıkıyor. Hükümet bu nedenle atağa geçerek bir aydınlatma kampanyası başlatmak istiyor. Baz istasyonu kurulacak yerlerde doğrudan diyalog ve bilgilendirme yoluyla halk ikna edilmeye çalışılacak. Şu an bin civarında baz istasyonu izin bekliyor. Hükümet, cep telefonu stratejisi için 1.1 milyar Euro bütçe ayıracak.

Almanya’da hâlâ telefon çekmeyen köyler var

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