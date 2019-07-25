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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Almanya’da hac hazırlıkları başladı

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Almanya’da hac hazırlıkları başladı

Almanya’dan bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kafile başkanları ve grup görevlilerini bilgilendirmek amacıyla Köln kentinde seminer düzenlendi.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde gerçekleşen seminer, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, seminerde yaptığı konuşmada, hac ibadetinin sabır ve fedakarlık istediğini belirterek, “Hac yolculuğunun her saniyesini değerlendirmeliyiz. Kutsal beldelerde olduğumuz süre içerisinde hacılarımıza hizmet ederek, dua almaya vesile olacak işler yapmalıyız. Hac organizasyonunda görev alacak kafile başkanlarımıza ve grup görevlilerimize kolaylıklar ve başarılı bir hac dönemi diliyorum. Rabbim haccınızı mebrur, dualarınızı kabul eylesin” dedi.

Almanya’da hac hazırlıkları başladı

8 KAFİLE GİDECEK
2019 Hac Organizasyonu hakkında bilgi veren Hac Koordinatörü Fuat Gökçebay ve DİTİB Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Ali Özdemir, bu yıl 8 kafile ile kutsal topraklara intikal edeceklerini, ilk uçuşların bu hafta sonu başlayacağını, dönüşlerin ise 24 Ağustos’ta sona ereceğini aktardı. Sinevizyon eşliğinde vize, uçuş, havalimanı intikalleri ve kargo hizmetleri hakkında bilgi veren Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mekke ve Medine’de irtibat bürolarının oluşturulacağını belirtti.

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