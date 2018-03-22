Almanya’da greve bugün de devam

Verdi Sendikası’ndan yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla yapılan uyarı grevine, 20 binin üzerinde katılımın olduğu bildirildi.

Grevin ağırlık merkezi olan Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde 14 bin 500 kişinin iş bıraktığı ifade edilen açıklamada, eyalette Düsseldorf, Köln ve Bonn kentlerinde özellikle toplu taşıma çalışanlarının grev yaptığı vurgulandı.

KRV dışında Bavyera, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Hamburg’da da iş bırakma eylemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, birçok çocuk yuvasında, hastanelerde, belediyelerde ve iş bulma kurumlarındaki kamu çalışanlarının iş başı yapmadığı kaydedildi.

SENDİKA YÜZDE 6 İSTİYOR

Grevin, bugün, Bavyera, Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde süreceği açıklandı. Grevden dolayı Köln ve Düsseldorf’ta metro ve tramvayların çalışmadığı, halkın ulaşım konusunda daha çok otomobillerini ve taksileri kullanmalarından dolayı bu kentlerdeki trafikte yoğunluk yaşandığı bildirildi. Almanya’da önceki gün yapılan uyarı grevine 35 bin kamu çalışanının katıldığı belirtilmişti.

Verdi Sendikası 2.3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.