Almanya’da gözaltında şok! İki polis tecavüz etti
Almanya’nın Thüringen Eyaleti’nin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.
ERFURT Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı. Polislerin yargılama sonrası suçlu bulunmaları durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.
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