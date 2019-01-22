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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.01.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Almanya’da gördü, köyüne kurdu: ‘Kezban Teyze’ güneş santrali

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Almanya’da gördü, köyüne kurdu: ‘Kezban Teyze’ güneş santrali

Kezban Karaman, Almanya ziyaretinde evlerin çatılarında gördüğü güneş enerji panellerinden etkilenerek Sinop’taki köyüne güneş enerji santrali kurdu. ‘Kezban Teyze’ elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktırdı.

SİNOP’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 61 yaşındaki Kezban Karaman, Almanya’da yaşayan ailesini ziyarete geldiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi. Santrali kendi köyüne de kurmak gerekli adımları atan Karaman “Herkes bu sistemi nasıl yapıyorsa ben de öyle yaptım. Ham maddesi Allah’tan. Güneş, rüzgar hiç bitmez buralarda. Biz de bunu kaçırmayalım. İsraf ediyoruz. Ham maddesine para vermeyince kolay bir iş bu. İnsanın kıyametin sonuna kadar elektriğe ihtiyacı var. Elektriği yapan ham maddeleri güneşten, rüzgardan Allah bize vermiş. Herkes değerlendirsin” dedi.

BİSİKLETİNE DE TAKTIRDI
Elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktıran Karaman, “Bir kere masraf ediyorsun ve kullanıyorsun işte. Bu bisikletle her yere gidiyorum. Pazara gidiyorum. Arkadaşlarıma oturmaya gidiyorum. Her yere gidiyorum” diye konuştu.

Almanya’da gördü, köyüne kurdu: ‘Kezban Teyze’ güneş santrali

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