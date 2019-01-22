Almanya’da gördü, köyüne kurdu: ‘Kezban Teyze’ güneş santrali
Kezban Karaman, Almanya ziyaretinde evlerin çatılarında gördüğü güneş enerji panellerinden etkilenerek Sinop’taki köyüne güneş enerji santrali kurdu. ‘Kezban Teyze’ elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktırdı.
SİNOP’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 61 yaşındaki Kezban Karaman, Almanya’da yaşayan ailesini ziyarete geldiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi. Santrali kendi köyüne de kurmak gerekli adımları atan Karaman “Herkes bu sistemi nasıl yapıyorsa ben de öyle yaptım. Ham maddesi Allah’tan. Güneş, rüzgar hiç bitmez buralarda. Biz de bunu kaçırmayalım. İsraf ediyoruz. Ham maddesine para vermeyince kolay bir iş bu. İnsanın kıyametin sonuna kadar elektriğe ihtiyacı var. Elektriği yapan ham maddeleri güneşten, rüzgardan Allah bize vermiş. Herkes değerlendirsin” dedi.
BİSİKLETİNE DE TAKTIRDI
Elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktıran Karaman, “Bir kere masraf ediyorsun ve kullanıyorsun işte. Bu bisikletle her yere gidiyorum. Pazara gidiyorum. Arkadaşlarıma oturmaya gidiyorum. Her yere gidiyorum” diye konuştu.
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