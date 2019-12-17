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Avrupa
İHA
17.12.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Almanya’da gördü, köyüne de kurdurdu

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Almanya’da gördü, köyüne de kurdurdu

Almanya’da yaşayan ailesini ziyarete gittiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden etkilenen 61 yaşındaki Kezban Karaman, aynı sistemi, yaşadığı Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyüne de kurdu.

SANTRALDEN yaz-kış demeden verim alan Karaman, eğer devlet destek verirse projesini büyütmek istiyor: “Elektrik üretmeyi çok önceden beri seven birisiyim. Bu enerji santral sisteminin yapılmış hallerini de Almanya’da gördüm. Daha sonra ise Sinop’ta yaptırdım. Güneşin elektriği nasıl ürettiğini çok merak ederdim. Çocukluğumdan beri hep böyle şeyleri merak ederdim. İnşallah rüzgâr türbini de yaptırmak istiyorum. Güneşe para vermiyorsun. İşçi parası yok. Güzel bir yatırım. Aslında devlet ufak girişimcilere destek verse, herkes yaptırsa evlerinin üzerine, o zaman herkes kendi elektriğini üretir. Ben az bir bedel de olsa vergisini ödüyorum. Devlet de kazanıyor. Yani bu temiz bir enerji.”

Almanya’da gördü, köyüne de kurdurdu
Almanya’da gördü, köyüne de kurdurdu

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